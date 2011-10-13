Piri Reis gemisi Gazimağusa limanı’ndan ayrıldı

Koca Piri Reis araştırma gemisi, Kıbrıs’ın güneyindeki hatta sismik veri toplama çalışmalarının ikinci safhasını gerçekleştirmek üzere Gazimağusa Limanı’ndan ayrıldı.

Koca Piri Reis araştırma gemisi, Kıbrıs’ın güneyindeki hatta sismik veri toplama çalışmalarının ikinci safhasını gerçekleştirmek üzere Gazimağusa Limanı’ndan ayrıldı. Saat 17.20 sıralarında Gazimağusa Limanı’ndan hareket eden geminin yarın sabah araştırma bölgesine ulaşması bekleniyor.

KKTC ve Türkiye arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması çerçevesinde, Kıbrıs’ın güneyinde “G” noktası olarak nitelendirilen hatta sismik veri çalışmalarının ilk etabını tamamlayan Koca Piri Reis gemisi, 4 Ekim’de bakım ve ikmal için Gazimağusa Limanı’na gelmişti.