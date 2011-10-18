Piri Reis Gazimağusa'ya Dönüyor

Kıbrıs’ın güneyinde araştırmalar yapan Koca Piri Reis gemisinin sismik veri toplama çalışmalarının 12 Ekim’de başlayan ikinci bölümüne hava şartlarından dolayı ara verildi. Koca Piri Reis Gemisinin

Kaptanı Çağdaş Konuşur, BRT’ye yaptığı açıklamada yola çıktıklarını ve bugün Gazimağusa Limanına döneceklerini kaydetti.



Konuşur, “Saat 14.00 gibi Gazimağusa Limanında olmayı hedefliyoruz ancak hava koşullarına bağlı olarak daha sonraya kalabiliriz. Hava şartlarının düzelmesinin ardında yarın veya Perşembe günü

yarım kalan çalışmaların tamamlaması için yeniden yola çıkabiliriz” dedi.



Koca Piri Reis, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgede ''Afrodit'' olarak adlandırılan, sözde 12’inci parseli de kapsayan, ''G” bölgesi alanında, sismik veri toplama

çalışmalarına 26 Eylül’de başlamıştı.

Gemi ikmal için 4 Ekim’de Gazimağusa Limanı’na gitmiş, 12 Ekim'de yeniden denize açılmıştı.