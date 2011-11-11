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Piri Reis Ekibi Çalışmalardan Memnun

Görev sırasında tedirgin olmadık değil ama devletin tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissettik dedi

Piri Reis Ekibi Çalışmalardan Memnun

Görev sırasında tedirgin olmadık değil ama devletin tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissettik dedi

11 Kasım 2011 Cuma 16:35
Piri Reis Ekibi Çalışmalardan Memnun
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KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması kapsamında Kıbrıs'ın güneyindeki ''G bölgesindeki ruhsat sahasında'' sismik veri toplayan Koca Piri Reis gemisinin bilimsel

ekip başkanı Doç. Dr. Derman Dondurur, ''Görev sırasında tedirgin olmadık değil ama devletin tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissettik'' dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Dondurur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma

Anlaşması kapsamında, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Kıbrıs'ın güneyindeki G bölgesinde ruhsat sahasında sismik veri topladıklarını hatırlattı.

Kıbrıs Adası'nın 80 kilometre yakınına kadar yaklaştıklarını, 3 bin 700 kilometrelik sismik hatta çalıştıklarını belirten Dondurur, çalışmaları sırasında büyük bir teknik sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Dondurur, çalışmaları sırasında kendilerine bir Türk savaş gemisinin eskortluk yaptığını, zaman zaman uçakların desteklediğini ifade ederek, mürettebattan birinin Amerikan keşif uçağı gördüğünü söylediğini, bunun dışında başka bir ülkeye ait herhangi bir unsura rastlamadıklarını dile getirdi.

Bölgede çalışma yapan ilk Türk ekibi olduklarını vurgulayan Dondurur, ''Elde ettiğimiz veriler, bundan sonraki çalışmalara ışık tutacak. Biz oraya gittiğimizde veri olarak nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Gayet düzgün veri seti topladık, kalite açısından çok iyi. Topladığımız verileri ham şekilde TPAO'ya teslim ettik. Birkaç ay içinde sonuçlar belli olacak. TPAO, büyük ihtimalle bu verilerin üzerine ek çalışmalar yapmak üzere başka gemiler gönderecektir'' diye konuştu.

Doç. Dr. Dondurur, görev emri verildikten sonraki gün tüm hazırlıkları tamamlayıp yola çıktıklarını, görev sırasında hissettiklerini ve yaşadıklarını, çalışmanın tamamında Kıbrıs Rum kesiminden bir televizyon kanalını izleyebildiklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

''Uydu telefonuyla kısa süreli konuşmalar yapabiliyorduk. Uzun süre Rum kanalında ilk haber olarak kendimizi izledik. 20-25 gün bu devam etti. O zaman anlıyorsunuz kendi ülkenizin, kendi gemisiyle sismik çalışma yapmak ne kadar önemli. Piri Reis Urla'dan çıktı, kıyamet koptu. Piri Reis gemisi küçüktür, eskidir ama önemli olan 'Hadi çıkın' denildiği zaman sismik araştırma yapabilecek bir gemiye sahip Türkiye. Önemli olan buydu. Alınması gereken mesaj buydu. Ekip olarak bunun gururunu yaşıyoruz.''

Doç Dr. Dondurur, eski olmasına rağmen Piri Reis'in üzerindeki donanımla verilen görevi tam anlamıyla yaptığını, buna rağmen Türkiye'nin açık denizde fırtınadan etkilenmeyecek, aynı anda daha fazla araştırma yapacak yeni bir araştırma gemisine ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

Birkaç yıl önce üniversite bünyesinde yaptırılacak Çaka Bey Araştırma Gemisi Projesi hazırlayıp sunduklarını dile getiren Dondurur, ''Sismik yetenekleri çok gelişmiş, bunun yanında deniz jeolojisi, kimyası, su altı arkeolojisi çalışmaları yapabilecek olanaklara sahip geminin yapılması ve işletilmesi projesiydi. Rafa kalkmıştı. Umarım tekrar gündeme gelir'' dedi.

Son Güncelleme: 11.11.2011 16:35
Anahtar Kelimeler:
Piri ReisKktcKıta Sahanlığı
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