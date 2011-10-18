Piri Reis çalışmalarına ara vererek Gazimağusa Limanı'na geldi...

Kıbrıs’ın güneyinde, TPAO’nın “G” noktası olarak belirlediği alanda sismik veri toplama çalışmalarının ikinci safhasını gerçekleştiren Koca Piri Reis gemisi, hava muhalefeti nedeniyle çalışmalarına ara vererek Gazimağusa Limanı’na geldi.

Kıbrıs’ın güneyinde, TPAO’nın “G” noktası olarak belirlediği alanda sismik veri toplama çalışmalarının ikinci safhasını gerçekleştiren Koca Piri Reis gemisi, hava muhalefeti nedeniyle çalışmalarına ara vererek Gazimağusa Limanı’na geldi. Koca Piri Reis araştırma gemisi, saat 13.30 sıralarında Gazimağusa Limanı’na demirledi.

KONUŞUR Gemi Kaptanı Çağdaş Konuşur, Gazimağusa Limanı’nda yaptığı açıklamada, 12 Ekim’de Gazimağusa Limanı’ndan ayrıldıktan sonra ertesi gün “G” bölgesinde veri toplamaya başladıklarını, 6 gün boyunca 793 kilometreden sismik veri topladıklarını, hava şartları nedeniyle ara vererek Gazimağusa Limanı’na döndüklerini kaydetti. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte ara verdikleri çalışmayı sürdürerek tamamlayacaklarını ifade eden Konuşur, Gazimağusa’dan ne zaman ayrılacaklarının hava şartlarına bağlı olacağını söyledi.

GÜRÇAY Araştırma Görevlisi Savaş Gürçay da, sismik veri toplama çalışmalarının gayet güzel geçtiğini, bu sefer Güney Kıbrıs’a daha yakın bölgede çalıştıklarını, Rum tarafının sondaj bölgesine yakın hatlarda çalıştıklarını, ancak sondaj gemisinin görüş mesafelerinde olmadığını belirtti. Rum basınında “Piri Reis S.O.S verdi” şeklinde çıkan bir haberin hatırlatılması üzerine Gürçay, “Öyle bir şey olmadı, her şey yerli yerindeydi. İlk gün çıkan ölü dalgalar nedeniyle geri çekildik, daha sonra çalışmalarımıza devam ettik” dedi. Gürçay, Gazimağusa Limanı’na geliş nedeniyle ilgili olarak da, “Denizde devam eden ölü dalgalar sağlıklı sismik veri alınmasını engellediği için çalışmaya ara verdik” dedi.