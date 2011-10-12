Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Piri Reis bugün ayrılıyor.

Piri Reis, bugün öğle saatlerinde Gazimağusa Limanı’ndan hareket edecek.

Piri Reis bugün ayrılıyor.

Piri Reis, bugün öğle saatlerinde Gazimağusa Limanı’ndan hareket edecek.

12 Ekim 2011 Çarşamba 10:42
Piri Reis bugün ayrılıyor.
banner238

Koca Piri Reis gemisi, Kıbrıs’ın güneyindeki TPAO’nın “G” noktası olarak belirlediği hatta sismik veri toplama çalışmalarının ikinci ve son safhasını gerçekleştirmek üzere bugün öğle saatlerinde

Gazimağusa Limanı’ndan hareket edecek.

Çalışmanın ilk safhasını yaklaşık bir hafta önce tamamlayarak ikmal ve bakım için Gazimağusa Limanı’na demirleyen Piri Reis gemisi ikinci safhada yaklaşık 3000 kilometrelik hatta sismik veri toplama

çalışması yapacak.

DONDURUR

Proje Koordinatörü Deniz Jeofiziği Doç. Dr.  Derman Dondurur, geminin hareketinden önce son hazırlıklar yapılırken yaptığı açıklamada, “G” noktasındaki çalışmaların ilk ayağında 1200 kilometrelik alanda

sismik verilerin başarıyla toplandığını ifade etti.

Dondurur, ilk ayağın tamamlanmasının ardından çalışmalara kısa bir ara verdiklerini, Gazimağusa Limanı’nda geminin rutin bakımlarının yapıldığını ve ikmallerinin tamamlandığını, ekip olarak ikinci

ayağa başlamak için gemi ve ekip olarak hazır olduklarını kaydetti.

İkinci safha çalışmalarının 20-25 gün süreceğini söyleyen Dondurur, hava muhalefeti olmadığı takdirde 20 gün içerisinde bütün verileri toplayıp çalışmaları tamamlayarak geri dönmeyi hedeflediklerini

kaydetti.

Dondurur, sismik veri toplama çalışmalarını, bir önceki çalışmaların hem doğusunda hem de kuzeyinde gerçekleştirerek “G”  bloğunun tamamının sismik verilerini toplamış olacaklarını  belirtti.

Dondurur, şu andaki planlamaya göre ikinci safhanın tamamlanmasıyla birlikte sismik veri toplama çalışmalarının sona ereceğini, hava koşullarının da çalışmanın devamına izin vermeyeceğini, bundan

sonraki aşamada toplanmış olan verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesinin başlayacağını söyledi.

Sismik veri değerlendirme çalışmalarının  birkaç ay süreceğini söyleyen Dondurur, “ Sismik verilerin işlenmesi ve yorumu hassas ve titiz olarak çalışılması gereken ve uzun zaman alan bir işlem. Birkaç ay

sürecektir. Bu  sürecin sonunda kamuoyuna gerekli açıklamalar olasılıkla TPAO tarafından yapılacaktır” dedi.

Son Güncelleme: 12.10.2011 10:42
Anahtar Kelimeler:
Piri ReisLimanMagusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim