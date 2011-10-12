Piri Reis bugün ayrılıyor.

Koca Piri Reis gemisi, Kıbrıs’ın güneyindeki TPAO’nın “G” noktası olarak belirlediği hatta sismik veri toplama çalışmalarının ikinci ve son safhasını gerçekleştirmek üzere bugün öğle saatlerinde

Gazimağusa Limanı’ndan hareket edecek.

Çalışmanın ilk safhasını yaklaşık bir hafta önce tamamlayarak ikmal ve bakım için Gazimağusa Limanı’na demirleyen Piri Reis gemisi ikinci safhada yaklaşık 3000 kilometrelik hatta sismik veri toplama

çalışması yapacak.

DONDURUR

Proje Koordinatörü Deniz Jeofiziği Doç. Dr. Derman Dondurur, geminin hareketinden önce son hazırlıklar yapılırken yaptığı açıklamada, “G” noktasındaki çalışmaların ilk ayağında 1200 kilometrelik alanda

sismik verilerin başarıyla toplandığını ifade etti.

Dondurur, ilk ayağın tamamlanmasının ardından çalışmalara kısa bir ara verdiklerini, Gazimağusa Limanı’nda geminin rutin bakımlarının yapıldığını ve ikmallerinin tamamlandığını, ekip olarak ikinci

ayağa başlamak için gemi ve ekip olarak hazır olduklarını kaydetti.

İkinci safha çalışmalarının 20-25 gün süreceğini söyleyen Dondurur, hava muhalefeti olmadığı takdirde 20 gün içerisinde bütün verileri toplayıp çalışmaları tamamlayarak geri dönmeyi hedeflediklerini

kaydetti.

Dondurur, sismik veri toplama çalışmalarını, bir önceki çalışmaların hem doğusunda hem de kuzeyinde gerçekleştirerek “G” bloğunun tamamının sismik verilerini toplamış olacaklarını belirtti.

Dondurur, şu andaki planlamaya göre ikinci safhanın tamamlanmasıyla birlikte sismik veri toplama çalışmalarının sona ereceğini, hava koşullarının da çalışmanın devamına izin vermeyeceğini, bundan

sonraki aşamada toplanmış olan verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesinin başlayacağını söyledi.

Sismik veri değerlendirme çalışmalarının birkaç ay süreceğini söyleyen Dondurur, “ Sismik verilerin işlenmesi ve yorumu hassas ve titiz olarak çalışılması gereken ve uzun zaman alan bir işlem. Birkaç ay

sürecektir. Bu sürecin sonunda kamuoyuna gerekli açıklamalar olasılıkla TPAO tarafından yapılacaktır” dedi.