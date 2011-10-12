Petroller'deki grev

PETROLLER’DEKİ GREV… BENZİNCİLER BİRLİĞİ: “ŞİRKETİ VE BAYİLERİ BÜYÜK EKONOMİK SIKINTIYA SÜRÜKLEYECEK… GREV KALDIRILMALI”

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki grevin, şirketi ve bayileri büyük ekonomik sıkıntıya sürükleyeceğini belirterek, “grevin kaldırılmasını” istedi. Birlik Asbaşkanı Levent Çağdal yazılı açıklamasında, “Grev kararı, KPET şirketinin, bayilerinin ve çalışanlarının 40 yıla yakın sürede kazandığı pazardaki konumunu tehlikeye atmaktadır. Petrol-İş ve KPET çalışanlarının sağduyulu davranarak grevi kaldırmaları, KPET bayileri ile birlikte ilgili devlet yetkilileriyle görüşerek ve müzakere ederek haklarını aramaları gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki grevin, şirketi ve bayileri büyük ekonomik sıkıntıya sürükleyeceğini belirterek, “grevin kaldırılmasını” istedi. Birlik Asbaşkanı Levent Çağdal yazılı açıklamasında, “Grev kararı, KPET şirketinin, bayilerinin ve çalışanlarının 40 yıla yakın sürede kazandığı pazardaki konumunu tehlikeye atmaktadır. Petrol-İş ve KPET çalışanlarının sağduyulu davranarak grevi kaldırmaları, KPET bayileri ile birlikte ilgili devlet yetkilileriyle görüşerek ve müzakere ederek haklarını aramaları gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Bu eylemin şirketi, bayilerini ve çalışanlarını etkileyeceğini, zarar vereceğini belirten Çağdal, pazarda rakip firma ve Güney Kıbrıs kullanılarak akaryakıt ihtiyacının karşılanabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Sendika başkanlarının şirkete ve bayilere verdikleri zararın farkında oldukları görülmektedir. ‘Şirket satılırsa biz batarız, bu nedenle şirketi de bayileri de batırırız’ mentalitesini öne sürmektedirler. Bu şirket zaten yıllardır özel teşebbüs tarafından yönetilmekteydi.”

“KPET ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI BAŞBAKAN SEVİYESİNDE…” Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (KPET)’in yüzde 52 hissesi OMV Petrol Ofisine, yüzde 48 hissesinin ise KKTC İnkişaf Sandığı’na ait bir ortaklık olduğunu; 81 bayisi ile KKTC akaryakıt sektörünün pazar lideri olan KPET in yüzde 60 pazar payı bulunduğunu; LPG’ de ise KPET’in pazarın yüzde yüzüne sahip tek ithalatçı olduğunu anımsatan Çağdal, “KPET'te 51 kişi çalışmaktadır. Çalışanların maaş ve sosyal hakları KKTC'de en üst düzeydedir. Maaşlar Başbakan seviyesinin üzerindedir” dedi. Çağdal, şirketin hisse yapısı ve grev süreciyle ilgili olarak da şunları kaydetti: “KPET'in yüzde 52 sahibi olan OMV PO, hisselerinin tamamını Doğan Holding'e satmak istediğini bildirmiştir.

Bu hisselerin ilk alım hakkı KKTC İnkişaf Sandığı’ndadır. KKTC İnkişaf Sandığı bu hisseleri almazsa OMV PO, bu hisseleri Doğan Holding'e devredeceğini bildirmiştir. KKTC tarafı yüzde 52 hisseyi alarak tercihen yerli veya yabancı bir yatırımcıya kendi yüzde 48 hissesini de ekleyerek KPET'in yüzde yüz hissesini satmayı değerlendirmektedir.

Şu anda hukuki süreç devam etmekte ve OMV PO'dan ilgili resmi evrak beklenmektedir. KPET çalışanları devletin yüzde 48 hissesini satmaması gerekçesi ile greve gitmişlerdir. Devlet payı olan yüzde 48’in satılmaması gerektiğini ileri sürmekte, yeni gelecek özel teşebbüs işletmeci tarafından maaş ve sosyal haklarına zarar gelebileceğini ileri sürmektedirler. KPET yıllardır özel teşebbüs tarafından yönetilmekte, yüzde 52 hissesi kuruluşundan beri devlet dışında bulunmaktadır.”