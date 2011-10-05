Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Petrollerde grev hazırlığı.

Dev-İş ile Petrol İş Sendikası, K-Pet’te yeni bir özelleştirmeye izin vermeyeceklerini belirtti.

Petrollerde grev hazırlığı.

Dev-İş ile Petrol İş Sendikası, K-Pet’te yeni bir özelleştirmeye izin vermeyeceklerini belirtti.

05 Ekim 2011 Çarşamba 13:19
Petrollerde grev hazırlığı.
banner238

 Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet)’de örgütlü Dev-İş ile Petrol İş Sendikası, K-Pet’te yeni bir özelleştirmeye izin vermeyeceklerini belirterek, “gelişmelere bağlı olarak gerektiği zamanda” süresiz grev kararı

alındığını bildirdiler.

Dev-İş Genel Başkanı Mehmet Seyis ile Petrol-İş Başkanı Levent Şentan’ın imzasıyla yapılan açıklamada, K-Pet’in tümüyle özelleştirileceği ile ilgili Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun ile Maliye Bakanı

Ersin Tatar’ın bugün basında açıklamaları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, hükümet yetkililerinin, K-Pet’in yüzde 100 hissesi ile ilgili “birden fazla yerel sermaye grubuyla şaibeli bir şekilde pazarlıkları sürdürdükleri” iddiasında bulunuldu.

Sendikalar, “Bizler, kamu mallarının gerek yerli, gerekse yabancı sermayedarlara peşkeş çekilmesine karşıyız ve şiddetle karşı çıkacağız” diyerek, konuyu hafta sonu ortak bir toplantı yaparak

değerlendirdiklerini bildirdi.

K-Pet’te İnkişaf Sandığına ait yüzde 48 hissenin Kıbrıs Türk toplumunun malı olduğu belirtilen açıklamada, bu hissenin özelleştirilmesi halinde süresiz greve gidileceği belirtildi.

Açıklamada, süresiz grev kararının ilgili şirket yanında Çalışma ve Ekonomi bakanlıklarına yazı ile tebliğ edildiği de kaydedildi.

Son Güncelleme: 05.10.2011 13:19
Anahtar Kelimeler:
PetrolErsin TatarörgütSendika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim