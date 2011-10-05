Petrollerde grev hazırlığı.

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet)’de örgütlü Dev-İş ile Petrol İş Sendikası, K-Pet’te yeni bir özelleştirmeye izin vermeyeceklerini belirterek, “gelişmelere bağlı olarak gerektiği zamanda” süresiz grev kararı

alındığını bildirdiler.

Dev-İş Genel Başkanı Mehmet Seyis ile Petrol-İş Başkanı Levent Şentan’ın imzasıyla yapılan açıklamada, K-Pet’in tümüyle özelleştirileceği ile ilgili Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun ile Maliye Bakanı

Ersin Tatar’ın bugün basında açıklamaları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, hükümet yetkililerinin, K-Pet’in yüzde 100 hissesi ile ilgili “birden fazla yerel sermaye grubuyla şaibeli bir şekilde pazarlıkları sürdürdükleri” iddiasında bulunuldu.

Sendikalar, “Bizler, kamu mallarının gerek yerli, gerekse yabancı sermayedarlara peşkeş çekilmesine karşıyız ve şiddetle karşı çıkacağız” diyerek, konuyu hafta sonu ortak bir toplantı yaparak

değerlendirdiklerini bildirdi.

K-Pet’te İnkişaf Sandığına ait yüzde 48 hissenin Kıbrıs Türk toplumunun malı olduğu belirtilen açıklamada, bu hissenin özelleştirilmesi halinde süresiz greve gidileceği belirtildi.

Açıklamada, süresiz grev kararının ilgili şirket yanında Çalışma ve Ekonomi bakanlıklarına yazı ile tebliğ edildiği de kaydedildi.