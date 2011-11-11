Petroller bugün Grevde

Petrol-İş sendikası, örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Petrolleri hisselerinin bir kısmının satışa çıkarılmasını protesto amacıyla bugün grev ve protesto eylemi yapacak.

Dev-İş Genel Başkanı Mehmet Seyis ve Petrol-İş Genel Başkanı Levent Şentan tarafından yapılan ortak açıklamada, UBP hükümetinin Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet)’e ait yüzde 48 hissenin yüzde 38’ini

satışa çıkarmasının nedenini, ne halkın ne de çalışanların hala anlamadığı ifade edildi.

K-Pet’in ciddi şekilde karda olan, devlete vergisini düzenli ödeyen, çalışanlarının sosyal yatırımlarını ve maaşlarını düzenli ödeyen, sorunsuz çalışmalarını sürdüren ender işyerlerinden biri olduğuna vurgu

yapılan ortak açıklamada, “Hal böyle olunca hükümet adına ya Başbakan’ın ya da ilgili Bakan Sunat Atun’un K-Pet’i neden satışa çıkardıklarını açıklamak gibi bir sorumlulukları vardır” denildi.

Hükümetin bu davranışı yüzünden K-Pet çalışanları ve ailelerinin belirsizlik ve endişe içinde olduklarına dikkat çekilen ortak açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

bugün saat 11.00’de Meclis önü veya Başbakanlık önünde protesto eylemi yaparak sorumuza cevap isteyeceğiz. Soru açıktır; ‘Karda olan, sorunsuz çalışan K-Pet’i neden satıyorsunuz…’”

ARSLAN BIÇAKLI

Öte yandan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da açıklamasında, hükümeti K-Pet’le ilgili tutumundan vazgeçmeye çağırdı.

“Hükümet, özelleştirme adı altında, halkın öz malı olan tüm kurum ve kuruluşları birilerine peşkeş çekmek için, göstermelik ihalelerle elden çıkarmak için var gücüyle büyük uğraş içerisindedir” diyen Bıçaklı, Kıbrıs Türk Petrolleri’nde yaşanan ihale olayının bunun en somut göstergesi olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk Petrolleri’nin kar eden bir kuruluş olmasına rağmen bu kuruluşun birilerine peşkeş çekilmek istenmesi bir hayli düşündürücüdür. Hükümeti bu politikalardan derhal vazgeçmeye davet ederiz.Aksi takdirde doğacak olumsuz sonuçlardan sorumlu bizzat kendisi olacaktır” diyen Bıçaklı, Türk–Sen’in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun malı olan bu gibi kuruluşlara sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.