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Petrol rafinerisinde patlama… Yüzlerce kişi tahliye edildi

Almanya’nın, Ingolstadt şehrindeki bir petrol rafinerisinde büyük bir patlama oldu. Alevlerin yükseldiği bölgeden 1800 kişi tahliye edildi.

Petrol rafinerisinde patlama… Yüzlerce kişi tahliye edildi

Almanya’nın, Ingolstadt şehrindeki bir petrol rafinerisinde büyük bir patlama oldu. Alevlerin yükseldiği bölgeden 1800 kişi tahliye edildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:22
Petrol rafinerisinde patlama… Yüzlerce kişi tahliye edildi

Almanya’nın, Ingolstadt şehrindeki bir petrol rafinerisinde büyük bir patlama oldu. Alevlerin yükseldiği bölgeden 1800 kişi tahliye edildi.

Almanya’nın Ingolstadt şehrinde Vohburg Kasabası sakinleri sabah erken saatlerde korkunç bir patlama ve siren sesleriyle uyandı.

Bir petrol rafinerisinde gerçekleşen patlama, kilometrelerce öteden duyuldu ve en yakın bölgelerdeki 1800 kişi tahliye edildi. Bölgede ‘felaket alarmı’ verildi.

rafineri-reuters

Üç saatlik büyük mücadeleden sonra yangının neden olduğu kara duman bulutu biraz olsun azalmaya başladı.

Bölgenin bağlı olduğu Pfaffenhofen yönetimi adına yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı ve tüm imkanlarla yangına müdahale edildiği belirtildi.

8 kişinin yaralandığı olayın sebebi araştırılıyor.

Son Güncelleme: 01.09.2018 12:23
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