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Petrol-İş Süresiz Grevi Askıdan Alırız

Süresiz grevimizi askıdan alarak başlatma kararını verdik denildi

Petrol-İş Süresiz Grevi Askıdan Alırız

Süresiz grevimizi askıdan alarak başlatma kararını verdik denildi

05 Kasım 2011 Cumartesi 15:07
Petrol-İş Süresiz Grevi Askıdan Alırız
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Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol - İş), hükümetin Kıbrıs Türk Petrolleri’nin yüzde 90 hissesinin özelleştirilmesi için ihaleye çıktığı bilgisini almaları üzerine, çalışanların; istihdam ve toplu iş

sözleşmesinden doğan haklarına olası saldırı karşısında herhangi bir zamanda süresiz grev kararını askıdan alma kararı ürettiklerini açıkladı.

Petrol - İş’ten yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin yüzde 90 hissesi için ihaleye çıkılmasının hükümete güvenmemekte ne kadar haklı olduklarını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Şirketin yüzde 100’ünün özelleştirilmesi girişimine karşı 11 Ekim’de başlatılan süresiz grevin 18 Ekim’de Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplanarak “devletin K.T. Petrolleri’nde hissedar olarak kalacağı”

kararı üzerine askıya alındığı hatırlatılan Petrol - İş açıklamasında şöyle denildi:

“HÜKÜMETE GÜVENMEMEKLE NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZU GÖRDÜK”

“O gün yaptığımız değerlendirmede de K - Pet’te yüzde 100 özelleştirme olmayacağı kararı çalışanlar açısından ileri bir adım olarak değerlendirilmişti. Ancak grevi kaldırmak yerine, askıya alma nedenimizi kamuoyuyla paylaşarak çalışanların toplu iş sözleşmesi hakları ile istihdam haklarının tehlikeye girmesi ve hisse oranlarında yapılacak oynamalar sonucu kamu yetkisinin yok edilebilecek endişesi duyduğumuza da vurgu yapmıştık.

Gelinen aşamada hükümetin K - Pet’in yüzde 90 hissesinin ihaleye çıktığı haberi üzerine bu hükümete güvenmemekle ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Gerçek şu ki, bu hükümet şaibeli olmaya devam ediyor ve K - Pet’ in geleceğinde belirsizliğe oynamaya da devam ediyor.”

Petrol - İş açıklamasında, dün akşam Dev - İş’le, bugün de tüm üyelerin katılımıyla toplanan genel kurulda yapılan değerlendirmelerde, gelişmeleri daha dikkatli izleme kararı alındığı bildirilerek,  “Çalışanlarımızın istihdam ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarda yapılabilecek bir saldırı karşısında herhangi bir zamanda süresiz grevimizi askıdan alarak başlatma kararını verdik” denildi.

“SORUMLULUK… BAYİLERLE BİRLİKTE…”

Açıklamada, bu kararın sorumluluk duygusu içerisinde sürdürüleceği ve ekmek kapılarında paylaşımları olan K - Pet bayileriyle de görüşerek birlikte mücadele zemini hazırlandığı kaydedilerek, çalışanlara ve bayilere herhangi bir zarar gelmemesi yönündeki sorumlu tavırlarının herkesçe olumlu değerlendirilmesi umudu ifade edildi.

Son Güncelleme: 05.11.2011 15:07
Anahtar Kelimeler:
PetrolGrevHükümet
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