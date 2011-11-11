Petrol İş Lefkoşa'da Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol-İş), Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) hisselerinin yüzde 38’lik bölümünün satışa çıkarılmasını protesto amacıyla bu sabahtan itibaren 24 saatlik greve gitti ve

Lefkoşa’da Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Çalışanlar ellerinde; “K. Pet Kar Eden Bir Kurumdur”, “K. Pet Devlete Vergisini Ödeyen Bir Kurumdur”, “Toplu İş Sözleşmesi Haktır, Müdahale Etmeyiniz”, “K. Pet Neden Satılıyor” yazılı pankartlar taşıyarak, Petrol-İş’in bağlı olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Mehmet Seyis öncülüğünde saat 11.00’de Başbakanlık önünde toplandılar.

Dev-İş Başkanı Mehmet Seyis burada bir basın açıklaması yaptı. Kamu-Sen Başkanı Mehmet Özkardaş, Sendikal Platform Sözcüsü Arslan Bıçaklı, KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, CTP BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu eylem yerine gelerek, K.Pet çalışanlarına destek belirttiler.

Konuyu görüşmek üzere Başbakan İrsen Küçük’ten randevu isteyen çalışanlar Başbakanlık önünde bir süre bekledikten sonra saat 12.15 sıralarında Başbakan Küçük’le görüştüler. Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrasında Dev-İş Başkanı Seyis tekrar bir açıklama yaptı.

SEYİS

Dev İş Başkanı Mehmet Seyis eylemde yaptığı ilk konuşmada, K. Pet’te yaşanan süreci anlatarak, K.Pet’te 1 ayı aşkın bir süredir bir huzursuzluk yaşandığını kaydetti.

K.Pet’in yüzde 52 hissesinin Türkiye’deki OMV şirketinin olduğunu, şirketin hisselerini satışa çıkarma kararı alması üzerine, hükümetin de halka ait olan yüzde 48 hissesini şaibeli bir şekilde satışa çıkarma işlemi başlattığını savunan Seyis, bunun üzerine çalışanların süresiz greve gittiğini ve grevin 8. gününde hükümetin tekrar bir açıklama yaparak, hisselerin yüzde 10’unu kamu iştiraki olarak ellerinde tutup, yüzde 38’ini satacağını açıkladığını anlattı.

Seyis, “sorunsuz çalışan, vergi ve yatırımlarını yapan, zararda olmayan, toplumun malı K-Pet’in yüzde 38’lik hissesinin neden satılmak istendiğinin” açıklanmasını istediklerini ifade ederek, şirketin yüzde 38’inin satılmak istenmesinin hükümet tarafından bir türlü açıklanamadığını kaydetti.

“Hükümetin görevi doğru dürüst çalışan yerlerde sorun çıkarmak mı?” diye soran Seyis, kendilerinin kamu mallarının korunmasından yana olduklarını söyledi.

“İHALE ADRESE TESLİM”

Çıkılmak istenen ihalenin “adrese teslim” olduğunu ileri süren Mehmet Seyis, “ K.Pet bize rağmen satılırsa bunun hesabı sorulmalıdır. Halk artık sesini daha çok duyurmalıdır” dedi.

“CEVAP NET VE TATMİNKÂR DEĞİL”

Dev İş Başkanı Mehmet Seyis, Başbakan İrsen Küçük’le yaptıkları görüşmeden sonra tekrar basına yaptığı açıklamada ise, “hükümetin amacının bir miktar para elde etmek olduğunu” savunarak, hükümetin hisselerin neden satılacağının açıklamasını hala yapamadığını kaydetti.

Başbakan Küçük’ün kendilerine verdiği yanıtın “bizim hisselerimiz zarar etmesin diye satışa çıkarıyoruz” olduğunu anlatan Mehmet Seyis, cevabın net ve tatminkar olmadığını söyledi.

Başbakan Küçük’e OVM’den yüzde 52 hissenin satın alınıp, yüzde 38 yerine 48’inin satışa çıkarılmasını önerdiklerini de anlatan Seyis, Başbakan Küçük’ten “olabilir” yanıtı aldıklarını sözlerine ekledi.

Sorularının cevabını alamadıklarını ifade eden Seyis, mücadelelerinin gündemden düşmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

ÖZKARDAŞ

Öte yandan eyleme destek veren Kamu Sen Başkanı Mehmet Özkardaş yaptığı konuşmada, hükümetin sürekli çalışanların “cebine el atması” ve “milli değerlerini peşkeş” çekmesinin halkın sabrını taşırdığını ileri sürdü.

Devlete para kazandıran ve düzenli olarak vergisini ödeyen bir kurumun hisselerinin satılmak istemesinin şaibeli olduğunu öne süren Özkardaş, “hisselerin satılmak istemesi önceden belirlenen adrese teslim işlemlerdir” dedi.

Kamu Sen olarak, K.Pet çalışanlarının yanında olacaklarını ifade eden Özkardaş, “kurumların peşkeş çekilmesine karşı duracağız” dedi.

BIÇAKLI

Sendikal Platform Sözcüsü Arslan Bıçaklı da, ülkenin kurumlarını korumak ve satılmasının önlemenin sadece çalışanların, değil tüm toplumun görevi olduğunu halkın iyi anlaması gerektiğini vurguladı.

Bıçaklı hükümetin bu toplumun malı olan kurumları satma yetkisi olmadığını söyleyerek, K. Pet çalışanlarına destek verdiklerini açıkladı.

GÖKÇEBEL

Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel de, Kıbrıs Türk Hava Yolları sürecinin bu ülkede yapılan özelleştirmelerin ne anlama geldiğinin en önemli göstergesi olduğuna işaret ederek, bazı şirketlerin daha çok kar edebilmesi için Kıbrıs Türk halkının kurumları ve kamusal alanlarının “peşkeş” çekildiğini savundu.

Bugün KTHY’nin iflas edip etmediğinin belli olmadığını söyleyen Gökçebel, kar eden kurumlara yönelik yapılan saldırının, ülkenin tamamını ve gençlerin geleceğini ortadan kaldıran bir saldırı olduğunu savundu.