Kıbrıs Türk Petrolleri’nin (K - Pet) “satılacağı” iddiasıyla başlattığı süresiz greve devam eden Dev - İş’e bağlı Petrol - İş, bugün Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sendikal Platform’un da destek verdiği eylemde, sendika, hükümetin grev yasağı koyma hazırlığında olduğunu savunarak, böyle bir yasağın konulması durumunda yasağa uymayacaklarını ve

tanımayacaklarını açıkladı.

Başbakanlık önünde oturma eylemi yapan Petrol - İş üyeleri, ellerinde “UBP Şaşırdın Sabrımızı Taşırdın”, “Sermaye Hükümetine Hayır” ve “UBP Derhal İstifa” yazılı pankartlar taşıdı.

SEYİS

Eylemde konuşan Dev - İş Genel Başkanı Mehmet Seyis, hükümetin petrollerde belirsizlik yarattığını, bir “satılacak” bir “satılmayacak” dediğini, çalışanların da güvensizlik içinde olduğunu savunarak,

petrolleri sattırmayacaklarını vurguladı.

Seyis, petrollerin halkın malı olduğunu ve yetkisi olmadığını savunduğu hükümete bunu sattırmayacaklarını öne sürerek, bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’u eleştirdi.

K - Pet bayilerinin grev nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını bildiklerini, ancak halkın malına sahip çıkmaları gerektiğini, ancak bayilerin özelden petrol alması kapısının açılmasının “grev kırıcılığı” olduğunu savunan Seyis, bu konuda eleştiri ve suçlamalarda bulundu.

“GİZLİ İŞLER…”

Seyis, hükümetin, aracı kullanarak, kendilerine “grevi kaldırın görüşelim” dediklerini, “ancak kendi isteklerinin, petrollerde yapılacakların, çalışanlar ve sendikayla doğru dürüst paylaşılması, gizli işler yapılmaması olduğunu” söyledi.

Sendikal Platform’un greve verdiği desteğin kendilerine güç verdiğini vurgulayan Seyis, hükümetin grev yasağı koyma hazırlığında olduğunu, ancak öyle bir yasak konması halinde yasağı tanımayacaklarını ve uymayacaklarını bildirdi.

BIÇAKLI

Sendikal Platform adına konuşan Türk - Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, petrollerde verilen mücadelenin sadece Petrol - İş’in sorunu değil, tüm halkın sorunu olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının öz varlıklarına sahip çıktıklarına dikkat çekti.

“RUM TARAFINDAN GAZ…”

Bıçaklı, hükümetin memleketi “satma” hakkı olmadığını, yönetme hakkı bile olmadığını öne sürerek, hükümetin vatandaşına Rum tarafından alışveriş yapmaya izin vermediğini ancak hükümetin Rum tarafından gaz alabildiğini savundu.

Hükümetin istifa edip halkın önünü açması gerektiğini iddia eden Bıçaklı, Sendikal Platform olarak Petrol - İş’e desteklerinin süreceğini kaydetti.