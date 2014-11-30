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Peşmergeden Işid'e Operasyon

Peşmerge güçlerinin, Musul'un Mahmur ilçesiyle Güver nahiyesi çevresindeki terör örgütü IŞİD militanlarına ağır silahlarla operasyon başlattığı bildirildi.

Peşmergeden Işid'e Operasyon

Peşmerge güçlerinin, Musul'un Mahmur ilçesiyle Güver nahiyesi çevresindeki terör örgütü IŞİD militanlarına ağır silahlarla operasyon başlattığı bildirildi.

30 Kasım 2014 Pazar 08:34
Peşmergeden Işid'e Operasyon
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PEŞMERGE GÜÇLERİ, MUSUL'UN MAHMUR İLÇESİYLE GÜVER NAHİYESİ ÇEVRESİNDEKİ IŞİD MİLİTANLARINA AĞIR SİLAHLARLA OPERASYON BAŞLATTI

Peşmerge güçlerinin, Musul'un Mahmur ilçesiyle Güver nahiyesi çevresindeki terör örgütü IŞİD militanlarına ağır silahlarla operasyon başlattığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aldığı bilgilere göre Peşmerge, Erbil'in 45 kilometre güneyindeki Mahmur ve Güver'e bağlı IŞİD'in elindeki köyleri kurtarmak için saat 08.00'de operasyon başlattı. Şiddetli çatışmaların ardından Mahmur'un Dugirkan, Cedide, Alaviye ve Gubede köyleri Peşmergenin kontrolüne geçti. Bölgedeki çatışmalar iki cephede devam ediyor.

Bu arada Peşmergenin, ilerleyişini hızlandırmak için koalisyon güçlerinden hava saldırısı desteği istediği belirtildi.

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Peşmerge GüçlerininMusulun Mahmur Ilçesiyle Güver Nahiyesi çevresindeki Terör örgütü IŞİD Militanlarına Ağır Silahlarla Operasyon Başlattığı Bildirildi.
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