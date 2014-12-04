Peru'da BM İklim Değişikliği Konferansı Yapıldı

GELİŞMİŞ ÜLKELER, YEŞİL İKLİM FONU'NA HER YIL 100 MİLYAR DOLAR AKTARMA KONUSUNDA ANLAŞTI

Gelişmiş ülkelerin 2020'de başlayacak Yeşil İklim Fonu'na her yıl 100 milyar dolar aktarma konusunda anlaşmasının ardından çevreciler, en zengin ülkelerin gelişen ülkeler için iklim değişikliğini nasıl finanse edeceklerini tanımlamaları gerektiğini söyledi.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nda, merkezi İngiltere'de bulunan yardım kuruluşu Oxfam adına yer alan Jan Kowalzig, ülkelerin bireysel katkıların detaylarının henüz açıklığa kavuşmadığını söyledi.

Kowalzig, "Bu konuda ilerleme sağlanmadan, 2020'den önce ve sonra Paris'te anlaşma sağlanamayacak. Küresel finansman için yol haritası belirlemek Lima'daki konferansın önemli bir sonucudur" dedi.

Kowalzig, küresel finansın çok ciddi bir mesele olduğunu, gelişmiş ülkelerin bütçelerinin ne kadarını ayırmaları gerektiği konusunda kurallar olmadığı için bugüne kadar rahat davrandıklarını kaydetti.

Öte yandan Güney Kore tarafından kurulan fonun iki hafta sürecek iklim konferansı için koyduğu 10 milyar dolar hedefine 22 ülkeden gelen destekle 9,7 milyar dolara ulaşarak yaklaştığı bildirildi.

12 Aralık'ta sona erecek konferansa katılan 200'e yakın ülke, gelecek 10 yıl için küresel karbon salımını azaltma müzakereleri sürdürecek.