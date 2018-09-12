Peru'da Eski İsyancı Lidere İkinci Kez Ömür Boyu Hapis Cezası

Peru'da Maocu gerilla örgütü Aydınlık Yol'un hapisteki lideri Abimael Guzman, 1992'de 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan suçlu bulunarak ikinci kez ömür boyu hapse mahkum edildi.
Mahkeme, halihazırda hapishanede ömür boyu hapis cezasını çeken 83 yaşındaki Guzman'ı 1992'de başkent Lima'da düzenlenen bombalı saldırıyı planlamaktan suçlu buldu.
Mahkeme, Guzman'a bu davada da ömür boyu hapis cezası verdi.
Saldırıda 25 kişi ölmüş, 155 kişi yaralanmıştı.
Guzman'ın avukatları, müvekkillerinin saldırıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını savunmuştu.
Maocu sol örgütün 1980 ve Guzman’ın yakalandığı 1992 yılları arasında Peru güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda 70 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği sanılıyor
Örgütün lideri eski felsefe profesörü Abimael Guzman, 1992'de yakalanmış ve vatana ihanet suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Sonraki yıllarda binlerce örgüt üyesinin de teslim olmasıyla Aydınlık Yol güç kaybetmişti.