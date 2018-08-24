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Peru-Brezilya Sınırında 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Brezilya sınırındaki Madre de Dios bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Peru-Brezilya Sınırında 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Brezilya sınırındaki Madre de Dios bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 12:04
Peru-Brezilya Sınırında 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi


 Güney Amerika ülkesi Peru'nun Brezilya sınırındaki Madre de Dios bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) edinilen bilgiye göre, Peru'nun Amazon havzasının bulunduğu bölgede gerçekleşen deprem yerin 609 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.
Yerin 300 ila 700 kilometre derininde gerçekleşen ve "derin odaklı" olarak nitelenen depremlere, genelde yer tabakalarının iç içe geçtiği "dalma ve batma kuşaklarının" bulunduğu coğrafyalarda rastlanıyor.
Bu türden depremlerin yol açtığı yıkım sığ depremlere göre daha büyük oluyor.
 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 15:42
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