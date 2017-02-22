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22 Şubat 2017 Çarşamba 14:20

Personele Gün İçinde 'Ücretli Seks Molası'

Personele Gün İçinde 'Ücretli Seks Molası'
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Personele gün içinde 'ücretli seks molası'
İsveç'te bir belediye meclisi üyesi, 'personele çalışma saatleri içinde seks yapma olanağı' tanınmasını talep etti. Vekil, meclis önergesi sundu.

İsveç’in Övertorneå Belediyesi’nin sosyal demokrat meclis üyesi Per-Erik Muskos seksin sağlıklı yaşam faktörlerinden biri olduğunu gerekçe göstererek ‘personele çalışma saatleri içinde seks yapma olanağı’ tanınmasını isteyen meclis önergesi sundu.

Muskos önergesinde belediye nüfusunun ve doğum oranının azalmasına dikkat çekerek “Çocuk doğumları özendirilmelidir. Ayrıca seks mükemmel bir jimnastik şekli olduğu gibi, insan mutluluğu üzerindeki olumlu etkileri de bilimsel olarak belgelenmiştir. Böylece belediye bir taşla iki kuş vurmuş olur. Bu nedenle belediye, personelini sağlıklı yaşam saatinde eve giderek partneriyle seks yapmaya teşvik etmelidir’” dedi.

‘EVLİ OLMAYANLAR DA YARARLANSIN’
Daha fazla çocuk isteyen ailelerin birbirlerine daha fazla zaman ayırarak daha fazla seks yapmaları gerektiğini söyleyen Muskos, evli olmayan personelin de ücretli seks saatinden yararlanması gerektiğini vurguladı.

Muskos, meclis üyeleri arasındaki gülüşmeler karşısında da, ‘konunun şaka yapılacak yanının da olmasına karşın kendisinin ciddi olduğunu’ belirtti.


 
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