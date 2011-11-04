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Perez: Doğalgaz Konusunda İşbirliği Yapabiliriz

Perez, temaslarını tamamlamasının ardından bugün Güney Kıbrıs’tan ayrılacak

Perez: Doğalgaz Konusunda İşbirliği Yapabiliriz

Perez, temaslarını tamamlamasının ardından bugün Güney Kıbrıs’tan ayrılacak

04 Kasım 2011 Cuma 10:11
Perez: Doğalgaz Konusunda İşbirliği Yapabiliriz
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Güney Kıbrıs’ta bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in doğalgaz konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas'ın onuruna verdiği akşam yemeğinde konuşan Perez, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz yataklarının ifşasıyla Rum kesimi ve İsrail'in önemli ekonomik imkanların eşiğinde olduğunu belirtti.

İki ülkenin işbirliği yapabileceğini ve doğalgazı tüm bölge yararına kullanabileceklerini belirten Perez, İsrail ve Rum tarafının iki demokratik ülke olduğunu ve bölgede barış istediğini söyledi.

Perez, Ortadoğu'nun uyumu için can attığını, başka devletlerin bölgede egemen olma çabalarını kabul etmeyeceğini de söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas da ''iki ülkenin sahip olduğu doğalgaz yataklarının, iki ülkenin halkları için iyi bir gelecek garantilediğini'' ifade etti.

Hristofyas, refah ve barışın sağlanması için, doğalgazdan mümkün olan en iyi şekilde yaralanılması gerektiğini kaydetti.

Perez, temaslarını tamamlamasının ardından bugün Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.

Son Güncelleme: 04.11.2011 10:11
Anahtar Kelimeler:
DoğalgazPerezİşbirliğiGüney Kıbrıs
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