Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112122
ALTIN
174.626
DOLAR
4.0395
STERLİN
5.6807
EURO
4.9873
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
ŞAHALİ: “4 MİLYONLUK FAİZ DESTEKLİ ARPA HİBESİNİN 1 MİLYONU KAYIP”
BİR MİLYON TL KAYIP
ÖZERSAY: “İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Tecavüzcüye 9 yıl hapis cezası
TECAVÜZCÜYE 9 YIL HAPİS CEZASI
banner256
Flaş Haber
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
Kapat

Pentagon’dan Suriye Açıklaması

Washington, 20 Nisan 18 (.): ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, geçen hafta düzenlenen ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının ülkede stratejik bir değişiklik yapmak üzere tasarlanmadığını ve Rus hava savunma sistemlerinin ABD füzelerini gördüğü halde angaje olmadığını söyledi.

Pentagon’dan Suriye Açıklaması

Washington, 20 Nisan 18 (.): ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, geçen hafta düzenlenen ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının ülkede stratejik bir değişiklik yapmak üzere tasarlanmadığını ve Rus hava savunma sistemlerinin ABD füzelerini gördüğü halde angaje olmadığını söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 07:11
Pentagon’dan Suriye Açıklaması

Washington, 20 Nisan 18 (.): ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, geçen hafta düzenlenen ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının ülkede stratejik bir değişiklik yapmak üzere tasarlanmadığını ve Rus hava savunma sistemlerinin ABD füzelerini gördüğü halde angaje olmadığını söyledi.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı Dana White ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının sahada neyi değiştirdiğine yönelik soruya McKenzie, “Bu saldırılarla Suriye savaşında stratejik bir değişiklik yapma peşinde olduğumuzu düşünmüyorum.” yanıtını verdi.

ABD’nin bölgedeki askeri unsurlarının herhangi bir Rus tehdidiyle karşı karşıya kalmadığını belirten McKenzie, Rusya’ya ait hava savunma sistemlerinin devrede olduğu ancak ABD öncülüğünde fırlatılan füzelere angaje olmadığını kaydetti.

McKenzie, “Cuma akşamı yapılan saldırıda Rus hava savunma sistemleri aktifti. Tarama yapıyorlardı, havada ana hava savunma durum uçakları vardı. Angaje olmamayı seçtiler. Neden bunu yapmadıkları konusunda spekülasyon yapamayacağım. Ancak tamamen Rus yapımı, Rus tasarımı ve Rus destekli olan Suriye hava savunma kapasitesi ise geniş çaplı bir şekilde angaje oldu ve önemli ölçüde başarısız oldu. Burada bir ayrım olduğunu ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Suriyelilerin devreye soktuğu sistemle müttefik oldukları halde Ruslar (kendi sistemleriyle) bir şey yapmadı.” ifadelerini kullandı.

VURULAN HEDEFLERDE SARİN VE KLOR GAZI VARDI

Vurulan alanlarda yapılan saldırılarda muhtemel bir kimyasal sızıntıya yol açmayacak şekilde analiz ve planlama yaptıklarını belirten McKenzie, “Tüm alanlarda muhtemelen biraz klor ve sarin vardı. Ampirik olarak herhangi bir can kaybı olmadığına dayanarak hiçbir kimyasal sızıntı olmadığını biliyoruz.” diye konuştu.

Bu açıklaması üzerine bir gazeteci McKenzie’ye “Herhangi bir can kaybı olmadığından sızıntı olmadığını ifade ediyorsunuz. Bu aynı zamanda o alanlarda kimyasal madde olmadığı anlamına da gelemez mi?” sorusunu yöneltti.

McKenzie, istihbarat kaynaklarına göre vurulan yerlerde kimyasal olduğunu değerlendirdiklerini ve ellerindeki bilgilere göre herhangi bir sızıntı olmadığı yönünde olduğunu belirterek, bununla birlikte konudan yüzde yüz emin olmadıklarını ifade etti.

Suriye rejiminin elinde halen kimyasal silah bulunduğunu öne süren McKenzie, şunları kaydetti:

banner223
“(Kimyasal silahlar) Muhtemelen ülkenin değişik bölgelerine yayılmış durumdadır. Merkezi bir Ar-Ge yapmaları artık çok zor. O tesis artık yok. Dolayısıyla ürünlerini geliştirme kabiliyetleri muhtemelen zarar görmüştür. Gelecekte sınırlı saldırılar düzenleme kabiliyetleri olabilir. Bunu seçenek dışı bırakmayacağım.”

SURİYE REJİMİNİN SALDIRILARA YANITI KAOTİKTİ

Diğer taraftan Suriye rejiminin ABD saldırılarına verdiği yanıtı da değerlendiren McKenzie rejimin saldırı gecesi verdiği askeri karşılığı “karışık ve kaotik” olarak niteledi.
McKenzie, “Onlarda ne olduğuna dair net bir resim yoktu. Birkaç gün sonra normal duruma geri dönebildiler.” dedi.

Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıdan iki gün sonra kendi kendine devreye girdiğini ifade eden McKenzie, herhangi bir saldırı ve hedef olmaksızın rejime ait hava savunma sistemlerinin 6 füze ateşlediğini iddia etti.

RUSYA’YA YALANLAMA

Pentagon Sözcüsü Dana White ise Rusya’nın Suriye hava savunma sistemlerinin ABD öncülüğündeki kuvvetlerin ülkeye fırlattığı füzelerin önemli bir kısmının vurulduğunu iddia ettiğini ve bu iddiaların yanlış olduğunu öne sürdü.

White, “Esed rejimin fırlattığı karadan havaya füzelerin tamamı bizim son füzemiz hedefini vurduktan sonra fırlatıldı.” dedi.

Rus yapımı hava savunma sistemlerinin tamamen etkisiz olduğunu belirten White, “Rusya ve rejim, sistemlerinin etkisizliğini iki gün sonra kazayla aktif hale gelmesiyle de gösterdi.” diye konuştu.

(AA/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermenistan'daki Sarkisyan Protestosunda Onlarca Gözaltı
Ermenistan'daki Sarkisyan Protestosunda Onlarca Gözaltı
Mısır'da
Mısır'da "tarihi" Filistin Haritası Ele Geçirildi
İsrail'deki Filistinlilerden Nekbe Gösterisi
İsrail'deki Filistinlilerden Nekbe Gösterisi
Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur Görevinden Alındı
Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur Görevinden Alındı
ABD Türkiye'nin erken seçimine endişe duydu!
ABD Türkiye'nin erken seçimine endişe duydu!
4 yıl önce trafik kazasında ölen çiftin bebeği oldu
4 yıl önce trafik kazasında ölen çiftin bebeği oldu
Rezalet… Tecavüz etmeleri için kızını gönderdi
Rezalet… Tecavüz etmeleri için kızını gönderdi
Uganda Devlet Başkanı oral seksi yasaklayacak: Ağız yemek yemek içindir
Uganda Devlet Başkanı oral seksi yasaklayacak: Ağız yemek yemek içindir
Belçika'da işsizlere son teknoloji
Belçika'da işsizlere son teknoloji
Nijerya'da Hava Kirliliğine Karşı Protesto
Nijerya'da Hava Kirliliğine Karşı Protesto

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim