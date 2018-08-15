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Pentagon sözcüsüne “etik“ soruşturması

Pentagon sözcüsüne “etik“ soruşturması

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:03
Pentagon sözcüsüne “etik“ soruşturması

SÖZCÜ DANA WHİTE'IN, KURUMDAKİ BAZI PERSONELİ ŞAHSİ İŞLERİ İÇİN KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA ALTINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White'ın, kurumda görev yapan bazı personeli şahsi işlerinde kullandığı gerekçesiyle soruşturma altında olduğu bildirildi.
Amerikan CNN kanalının servis ettiği habere göre White, Pentagon Başmüfettişi tarafından birkaç haftadır soruşturuluyor.
Pentagon'da kendine yakın birçok personeli kişisel işlerini yaptırmak üzere kullandığı belirtilen White'ın, kendisini üst makamlara şikayet eden personele de misilleme yaptığı kaydedildi.
White'a karşı öne sürülen iddialar arasında kuru temizleme için eşyalarını taşıttığı, ilaçlarını aldırdığı, öğle yemeklerini getirttiği ve mortgage belgelerini yaptırdığı gibi başlıklar yer aldı.
Haberde, Pentagon etik kurallarına göre bir yetkilinin, ilgili personeli görevle ilgili işler dışında kişisel işleri için kullanamayacağının yazdığı vurgulandı.
Dana White'ın bu etik ilkeyi çiğnediği iddia edilen haberde, Pentagon Başmüfettişi tarafından birkaç haftadır soruşturma altında olan Sözcü hakkındaki incelemenin halen sürdüğü ifade edildi.
Sözcü White, 2017 yılının nisan ayından bu yana mevcut görevini sürdürüyor ve doğrudan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e rapor veriyor.
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 10:32
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