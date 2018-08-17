Pentagon'dan yeni Çin askeri raporu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in bombardıman uçakları ile kendi kara suları dışında yaptığı manevraları artırdığı ve bu uçakların, Pasifik'teki ABD ve müttefiklerini "hedef almak üzere eğitilmiş olabileceğini" savundu.



"Businessinsider"ın haberine göre, Pentagon, Çin'in askeri faaliyetleriyle ilgili Kongre'ye sunduğu yıllık raporunda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) su üstü bombardıman faaliyet alanlarını hızla genişlettiğini, kritik denizcilik alanlarında tecrübe kazandığını ve ABD ile müttefik hedeflerine yönelik vuruşlar için eğitim vermiş olabileceğini belirtti.



Çin bombardıman uçaklarının uçuşunun, "bölgesel devletlere stratejik bir sinyal olarak kullanılabileceğine" dikkat çekilen raporda, Çin'in küresel nüfuzunu artırma çabalarının altı çizildi.



PLA bombardıman uçaklarının, geçen yıl, Japon Denizi yoluyla, Batı Pasifik'te, Tayvan çevresinde, Doğu ve Güney Çin Denizi üzerinde bir düzine operasyonel uçuş yaptığı, uçuş sayısının sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarında 4, 2013 ve 2014 arasında ise iki olduğu kaydedildi.



Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne (PLAAF) ait altı H-6K bombardıman uçağının geçen yıl, Japonya'nın yaklaşık 50 bin ABD askerinin bulunduğu Okinawa kenti yakınlarındaki Miyako Boğazı üstünde uçtuğuna dikkat çekilen raporda, "PLA, ABD ile müttefik güçlerini ve Guam da dahil olmak üzere Batı Pasifik Okyanusu'ndaki askeri üsleri vurma yeteneğini ortaya koyarak, operasyonlarını ilk ada zincirinin ötesine genişletmeye devam edebilir." değerlendirmesi yapıldı.



Pentagon'a göre, PLA geçen yıl nisan ayında, yapısal reformların bir parçası olarak işlevsel ve taktik birimlerinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi.



Pentagon, Çin'in savunma harcamalarının 2017 yılında 190 milyar doları aştığını tahmin ediyor.

