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Pentagon'dan Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'nin Münbiç beldesinde Amerikan ve Türk askerlerinin

Pentagon'dan Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'nin Münbiç beldesinde Amerikan ve Türk askerlerinin

19 Haziran 2018 Salı 06:11
Pentagon'dan Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'nin Münbiç beldesinde Amerikan ve Türk askerlerinin "koordine halinde, ancak bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münbiç konusundaki son durumu değerlendirdi.
Pahon, açıklamasında, "Türk ve Amerikan birlikleri, Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri uyarınca, koordineli ancak bağımsız şekilde 18 Haziran'da devriye faaliyetlerine başlamıştır. Her iki ülke de sahadaki duruma göre işbirliğini artırma amacına bağlı olarak ortak devriye faaliyetleri için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

ORTAK DEVRİYE FAALİYETLERİNE VURGU
Münbiç'in istikrarının Suriye'nin doğusunda DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar açısından önem taşıdığını vurgulayan Pahon, "Ortak devriye faaliyetleri, Münbiç'in uzun vadeli istikrar ve güvenliği ile ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye olan bağlılığının önemli bir parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirilmişti.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verilmişti:

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"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bugünden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."

TÜRKİYE İLE ABD'NİN MÜNBİÇ YOL HARİTASI
ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.
YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.
Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.
 

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Son Güncelleme: 19.06.2018 09:26
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