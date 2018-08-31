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Pentagon'da Orta Doğu Konulu Toplantı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pentagon'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün ve Fas'tan temsilcilerle Orta Doğu'daki son durumu ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Pentagon'da Orta Doğu Konulu Toplantı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pentagon'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün ve Fas'tan temsilcilerle Orta Doğu'daki son durumu ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:13
Pentagon'da Orta Doğu Konulu Toplantı


 ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pentagon'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün ve Fas'tan temsilcilerle Orta Doğu'daki son durumu ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.
Pentagon Sözcüsü Dana White'ın yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantının çarşamba günü gerçekleştirildiği bildirildi.
Sözcü White, "Orta Doğu Güvenliği Yuvarlak Masa Toplantısı" olarak nitelenen görüşmede Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ın yanı sıra Mısır, Ürdün ve Fas'tan temsilcilerin hazır bulunduğunu belirtti.
White, Mattis ile bazı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda bölgesel güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alındığını ve bu ülkelerle ABD arasındaki savunma iş birliklerinin konuşulduğunu kaydetti.
Görüşmelerin içeriğine dair detayların paylaşılmadığı açıklamada, toplantının devamının ilerleyen aylarda yapılacağı bilgisine yer verildi.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 19:17
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