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31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:16

Penis Büyütme Ameliyatı Sonu Oldu!

Penis Büyütme Ameliyatı Sonu Oldu!

Penis Büyütme Ameliyatı Sonu Oldu!
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İsveçli bir kişi karından yağ alınarak gerçekleştirilen operasyonla penisinin hem enini hem boyunu büyütmek istedi. Ameliyat esnasında aldıkları yağı penise enjekte ederken adamın kalp atışları yükseldi, oksijen seviyesi ve tansiyonu düştü. 2 saat boyunca yapılan tüm müdahaleler de yeterli olmadı ve bu kişi hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren adamı kurtarmak için her şey yapılmasına rağmen 2 saat içerisinde hayatını kaybetti. Hastanın hafif derecede astımlı olduğu ancak yağ enjeksiyonu sırasında daha önce ölen olmadığı belirtildi. Adli Bilimler Dergisinde “Bu, otolog yağ transferi ile görünüşte basit ve güvenli bir penis büyütme prosedürünün sağlıklı bir genç insanda ani ölüme yol açtığı ilk tıbbi durum” olarak belirtildi

Buzzfeed News’in haberine göre Stockholm’de gerçekleştirilen operasyonda yağ dokusu adamın kan dolaşımına karışarak damarlarını tıkadı. Akciğerleri tıkanan adamın solunum sistemi çöktü. Raporda penis uzatma ve büyütme operasyonlarının oldukça basit ve güvenli operasyonlar olduğu, fakat iki prosedürün birlikte ciddi komplikasyonlara neden olabileceği belirtildi.


 
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