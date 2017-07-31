Penis Büyütme Ameliyatı Sonu Oldu!

Kalp krizi geçiren adamı kurtarmak için her şey yapılmasına rağmen 2 saat içerisinde hayatını kaybetti. Hastanın hafif derecede astımlı olduğu ancak yağ enjeksiyonu sırasında daha önce ölen olmadığı belirtildi. Adli Bilimler Dergisinde “Bu, otolog yağ transferi ile görünüşte basit ve güvenli bir penis büyütme prosedürünün sağlıklı bir genç insanda ani ölüme yol açtığı ilk tıbbi durum” olarak belirtildiBuzzfeed News’in haberine göre Stockholm’de gerçekleştirilen operasyonda yağ dokusu adamın kan dolaşımına karışarak damarlarını tıkadı. Akciğerleri tıkanan adamın solunum sistemi çöktü. Raporda penis uzatma ve büyütme operasyonlarının oldukça basit ve güvenli operasyonlar olduğu, fakat iki prosedürün birlikte ciddi komplikasyonlara neden olabileceği belirtildi.