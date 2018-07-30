Pence’den bir kez daha yaptırım tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Rahip Andrew Brunson konusunda bir kez daha ülkesininTürkiye’ye yaptırımlara hazırlandığını kaydetti.



Pence twitter paylaşımında, “Bu hafta daha önce söylediğim gibi Rahip Andrew Brunson’u ev hapsine nakletmek yetmez. Ve Amerika Rahip Andrew Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye’ye yaptırımlara hazırlanıyor” dedi.



Hafta için Pence Washington’da katıldığı dini özgürlükler konulu konferansta konuyu gündeme getirmiş ve Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’nin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını kaydetmişti.



Pence’in açıklamasından kısa süre sonra da Başkan Donald Trump Brunson konusunda Türkiye’ye yaptırımlar uygulanacağını kaydetmişti.



Ankara ise, Washington’dan yapılan açıklamalara sert göstermiş, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargı sürecine müdahale edilmesine izin verilmeyeceği bildirilmişti.



