Pence\'ten





ABD BAŞKAN YARDIMCISI MİKE PENCE: “DÜNYA BU KONUDA NE OLDUĞUNA BİR CEVAP BEKLİYOR. OLAYDA SORUMLULUĞU OLANLAR HESAP VERMELİ”“EĞER BİR GAZETECİ BÖYLESİNE BİR ŞİDDET SONRASINDA HAYATINI KAYBEDİYORSA BU ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ BASIN ADINA ÖNEMLİ BİR TEHDİTTİR. BUNUN BİR BEDELİ OLACAKTIR"Washington, 19 Ekim 18 (.): ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yaptığı açıklamada, “Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa, bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır.” dedi.Pence, ABD’nin Colorado eyaletinde katıldığı bir toplantıda gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorularını cevaplarken şu ifadeleri kullandı:"Dünya bu konuda ne olduğuna dair bir cevap bekliyor. Olayda sorumluluğu olanlar hesap vermeli. Emin olabilirsiniz ki olaya dair bilgileri bir araya getireceğiz ve Başkan (Donald Trump) kararını verecek. Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır."İki gün önceki açıklamasında da Pence, "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli. Eğer Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse bunun sorumlusunun kimler olduğunu bilmeli ve onları sorumlu tutmalıyız." değerlendirmesini yapmıştı.(AA/TUĞ/HÖ)