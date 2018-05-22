Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102911
ALTIN
190.061
DOLAR
4.5669
STERLİN
6.1484
EURO
5.3953
Gündem gannavuri!
GÜNDEM GANNAVURİ!
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Çetin Sadeli rekora koşuyor
ÇETİN SADELİ REKORA KOŞUYOR
Hani plajlar halkındı!
HANİ PLAJLAR HALKINDI!
banner282
Flaş Haber
Hani plajlar halkındı!
Kapat

Pence'ten Kuzey Kore'ye “Libya“ tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirtti.

Pence'ten Kuzey Kore'ye “Libya“ tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirtti.

22 Mayıs 2018 Salı 06:21
Pence'ten Kuzey Kore'ye “Libya“ tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirtti.

Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta gündemi değerlendiren Pence, Kuzey Kore konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Pence, "Geçen hafta Libya modeli ile ilgili birtakım konuşmalar vardı. Bu konuda Başkan Trump'ın açıkça dile getirdiği gibi, eğer Kim Jong-un bir anlaşma yapmazsa ancak o durumda (Kuzey Kore), Libya modeli ile sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

LİBYA MODELİ TARTIŞMASI

Libya benzetmesinin Pyongyang yönetimi gözünde bir tehdit gibi algılandığını hatırlatan spikerin "Bu bir tehdit mi?" sorusuna ise Pence, "Bence bu daha ziyade bir gerçek." yanıtını verdi.

banner277
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore konusunda "Libya modeli" önermesiyle ilgili geçen hafta bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Libya ile imzaladığı gibi bir nükleer anlaşmayı Pyongyang ile yapmak istemediğini kaydetmişti.

Danışmanı Bolton'ın "Libya modeli" önerisini reddeden Trump, "Libya modeli çok farklı bir şeydi. Biz Libya'yı önemli ölçüde yok ettik. Kaddafi'yi görevde tutmak şeklinde bir anlaşma yoktu. Eğer (Kuzey Kore ile) bir anlaşma yapamazsak o zaman belki bu model gündeme gelebilir." değerlendirmesini yapmıştı.

KUZEY KORE KIZGIN

Kuzey Kore'de oldukça olumsuz yankılandığı bildirilen "Libya modeli" açıklamalarının yansımaları sürerken ABD Başkan Yardımcısı Pence'in bir kez daha bu konuyu gündeme getirmesinin tartışmaları alevlendirebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, geçen haftaki açıklamasında, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmenin akıbeti hakkında "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almış, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan görüşmenin de riske girebileceğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 22.05.2018 09:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin, İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı...
Filistin, İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı...
Guterres'ten Hizbullah'a Askeri Faaliyetlere Son verme Çağrısı
Guterres'ten Hizbullah'a Askeri Faaliyetlere Son verme Çağrısı
İtaly’da yeni hükümet Cumhurbaşkanı Matarella’ya sunuldu
İtaly’da yeni hükümet Cumhurbaşkanı Matarella’ya sunuldu
“Firavun gibi yaşamayın”
“Firavun gibi yaşamayın”
"İran’dan ABD’ye Sert Tepki"
"İran’dan ABD’ye Sert Tepki"
Yemen'de Husiler Sivillere Saldırdı: 5 Ölü, 20 Yaralı
Yemen'de Husiler Sivillere Saldırdı: 5 Ölü, 20 Yaralı
Başpiskopos, Cinsel Tacizi Gizlemekten Suçlu Bulundu
Başpiskopos, Cinsel Tacizi Gizlemekten Suçlu Bulundu
Sıcaklar 3 günde 65 can aldı
Sıcaklar 3 günde 65 can aldı
İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 15’e yükseldi
İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 15’e yükseldi
İran'dan ABD'ye sert tepki
İran'dan ABD'ye sert tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim