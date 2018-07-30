Pekin’de Helikopter Düştü: 4 Yaralı!



Çin’in başkenti Pekin’de bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Pekin Belediyesi Kamu Güvenlik Bürosunun ülkenin sosyal paylaşım platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, sivil bir helikopter kentin kuzeyinde düştü.

Kazada helikopter içindeki 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, olay yerinde herhangi bir can kaybı olmadığı kaydedildi.

İtfaiye, güvenlik ve arama kurtarma görevlilerinin olay yerine sevk edildiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

