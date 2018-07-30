banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95440
ALTIN
192.515
DOLAR
4.8973
STERLİN
6.4130
EURO
5.7233
Sıcaklık İç Kesimlerde 35-38 Sahillerde 31-34 Derece Dolaylarında Olacak
Sıcaklık düşüyor...
Esentepe Ve Alagadi’de Üç Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi!
Esentepe Ve Alagadi’de Üç Kişi...
Trafikte Geçen Hafta 6 Bin 451 Kontrol Yapıldı, 808 Sürücü Rapor Edildi!
Trafikte Geçen Hafta 6 Bin...
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
banner282

Pekin’de Helikopter Düştü: 4 Yaralı!

Çin’in başkenti Pekin’de bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Pekin’de Helikopter Düştü: 4 Yaralı!

Çin’in başkenti Pekin’de bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:10
Pekin’de Helikopter Düştü: 4 Yaralı!


Çin’in başkenti Pekin’de bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Pekin Belediyesi Kamu Güvenlik Bürosunun ülkenin sosyal paylaşım platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, sivil bir helikopter kentin kuzeyinde düştü.
Kazada helikopter içindeki 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, olay yerinde herhangi bir can kaybı olmadığı kaydedildi.
İtfaiye, güvenlik ve arama kurtarma görevlilerinin olay yerine sevk edildiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
 

banner288
Son Güncelleme: 30.07.2018 13:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moro Müslümanlarının Siyasi Etkinliği Artıyor...
Moro Müslümanlarının Siyasi Etkinliği Artıyor...
İran'dan “ABD İle Görüşme Yok“ Açıklaması
İran'dan “ABD İle Görüşme Yok“ Açıklaması
Vietnam'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı: 13 Ölü
Vietnam'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı: 13 Ölü
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı
İngilizlerin yarısı Brexıt için yeni referandum istiyor
İngilizlerin yarısı Brexıt için yeni referandum istiyor
California'da ki yangında ölü sayısı 6 oldu
California'da ki yangında ölü sayısı 6 oldu
UBP Milletvekili Sucuoğlu: ”Toplumda adaletli geliri sağlamak öncelikli görevimiz olmalıdır”
UBP Milletvekili Sucuoğlu: ”Toplumda adaletli geliri sağlamak öncelikli görevimiz olmalıdır”
Myanmar'da muson yağmurlarında 5 kişi öldü 54 bin kişi evini terk etti
Myanmar'da muson yağmurlarında 5 kişi öldü 54 bin kişi evini terk etti
Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı
Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı
Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara operasyon
Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara operasyon

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim