Pekin'de 'Böcek Kebap' Restoranları Turistlerin İlgi Odağı

BAŞKENT PEKİN'İN VANGFUCİNG CADDESİ'NDEKİ RESTORANLARDA AKREPTEN ÖRÜMCEĞE, KIRKAYAKTAN HAMAM BÖCEĞİNE ÇEŞİTLİ HAŞARAT FARKLI USULLERLE PİŞİRİLEREK SERVİS EDİLİYOR

BÖCEKLER, ÇEŞİDİNE VE BOYUNA GÖRE DEĞİŞİK FİYATLARA SATILIYOR

Çin’in başkenti Pekin’de bulunan böcek lokantaları, vitrinlerinde sergiledikleri çeşitli böceklerden yapılmış "çöp şişler"le farklı lezzetler arayan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Pekin'in Vangfucing Caddesi'ndeki restoranlarda çeşitli böcekler farklı usullerle pişirilip müşterilere servis ediliyor.

Restoranlarda pişirilen ve meraklıların damak tadına sunulanlar arasında akrep ve örümcek çeşitleri, salyangoz, çıyan, kırkayak, hamam böceği, ipek böceği, çekirge, deniz böcekleri dikkati çekiyor.

Ülkenin diğer birçok bölgesinde de tüketilen böcekler, genellikle şiş kebap olarak servise sunuluyor.

Böcek lokantalarıyla ünlü Vangfucing Caddesi ise tüm böcek çeşitlerin bir araya toplandığı en turistik yer olarak biliniyor. Caddedeki böcek lokantalarında, akrepten, çıyana, yılan türlerine kadar birçok hayvan meraklılarını bekliyor.

Lokantalarda böceklerin kimisi pişirilmiş olarak bekletilirken kimisi de canlı olarak satılıyor. Yerli ve yabancı turistler, çöp şişlere dizili böcekleri bir yandan tüketirken diğer yandan böcek ziyafetini ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video çekiyor.

Böceklerin büyük bir kısmı canlı canlı dizildikleri şişlerde hareket ediyor, böylece satıcıların "ürünlerinin ne kadar taze olduğunu" söylemesine gerek kalmıyor. Böcekler, müşterinin gözü önünde kızartılıp servis ediliyor.

Vangfucing'deki lokantalarda böcekler, çeşidine ve boyuna göre değişik fiyatlara satılıyor. Böceklerin bir şişi 20 TL’den başlıyor.

Turistler, böcek lokantalarının ilk bakışta korkutucu bir görüntüsü olduğunu dile getiriyor. Böcek lokantaları, Çin’in özellikle kuzeybatı bölgelerinde de bulunuyor. Bu bölgelerden Pekin'e gelen turistler, kendi memleketlerindeki böcek lokantalarında daha fazla çeşit olduğunu ve çöp şişlerin daha lezzetli olduğunu ileri sürüyor.

EN FAVORİ ÇÖP ŞİŞ ZEHİRSİZ AKREPLER

Sıra dışı menülerin bir arada servis edilmesi, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği caddeye kesif bir kokunun hakim olmasına neden oluyor.

Böceğin yanı sıra kırmızı ve beyaz etin de farklı soslarla pişirilip müşterilere sunulduğu caddede, bazı küçük dükkanlar kızartılmış yavru ördekler satıyor.

Caddede sıralanan lokantalarda insanların, kimilerinin korkudan sıçramasına neden olan böcekleri "afiyetle" yemesi ilginç görüntüler oluşturuyor.

Zehirsiz akrepler, böcek lokantalarında en rağbet gören ürünler arasında ilk sırada geliyor.

Akrebi yiyenler, tadını kuyruk yağına benzetiyor.

Kimileri sırf denemek adına kimileri de akrebi gerçekten sevdiği için tüketiyor.







