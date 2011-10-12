Pazar ve Pazartesi yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 13 - 19 Ekim tarihleri arasında ülke, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava; yarın parçalı, zamanla az bulutlu, Cuma ve Cumartesi açık az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, Pazar az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatleri yer yer hafif yağmurlu,

Pazartesi parçalı çok bulutlu, zamanla yer yer sağanak, Salı ve Çarşamba açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 26 - 29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, periyodun ikinci yarısında yer yer kuvvetli esecek.