Paylaştığı Fotoğraf Hastalığını Ortaya Çıkarttı!



27 yaşındaki reality yıldızı Zoe Hendrix Kasım ayında ilk çocuğunu doğurduktan sonra sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak grip olduğunu söyledi. Ancak dikkatli takipçileri semptomlarını analiz ettikten sonra başka bir hastalığa karşı genç anneyi uyardı.Sosyal medyada 73 bin takipçisi olan Zoe, paylaştığı fotoğrafın altına, “39 derece ateşim var, boğazım ve bütün vücudum ağrıyor.” yazınca yorumlar birbiri ardına gelmeye başladı. Birçok hayranı semptomların meme iltihabına işaret ettiğini söyledi.Takipçilerinin uyarısını duyan Zoe hemen doktora gitti ve gerçekten meme iltihabı olduğunu öğrendi. Genç kadın takipçilerine dikkatleri ve tavsiyeleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.