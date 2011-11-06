Patlayıcı 140 dükkanı yaktı.

Bayram harçlıklarıyla aldıkları patlayıcı maddelerle oynayan çocuklar dükkanları yaktı.

Batman'da bayram harçlıklarıyla aldıkları patlayıcı maddelerle oynayan çocuklar, yangın çıkmasına sebep oldu. Torpil diye adlandırılan patlayıcı maddenin semt pazarına düşmesi sonucu çıkan yangında birçok dükkan zarar gördü. Yaklaşık 140 dükkanın bulunduğu semt pazarında çıkan yangına Batman Belediyesi, TPAO Bölge Müdürlüğü itfaiyelerinin yanı sıra yakında bulunan polis karakolunda görev yapan polis panzeri de müdahale etti.



Olay, Karşıyaka Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Torpil düşen yerdeki tahta ve naylon kasalar bir anda alev aldı. Kısa sürede birçok dükkana sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 140 dükkanın neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Semt pazarı bitişiğinde bulunan Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi ve 5 katlı polis lojmanı faciadan kıl payı kurtuldu. Yangında 20 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Esnaflar, yangın alanından meyve ve sebzelerini çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Birbirine bitişik olan 140 dükkanın damındaki yaklaşık 20 bin adet naylon ve ahşap kasa yangında kül oldu.