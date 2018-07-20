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Patlayan buhar borusu New York’ta paniğe yol açtı

ABD’nin New York kentinde buhar borusu patladı. Paniğe yol açan patlamada can kaybı yaşanmadı.

Patlayan buhar borusu New York’ta paniğe yol açtı

ABD’nin New York kentinde buhar borusu patladı. Paniğe yol açan patlamada can kaybı yaşanmadı.

20 Temmuz 2018 Cuma 08:27
Patlayan buhar borusu New York’ta paniğe yol açtı

Patlayan buhar borusu New York’ta paniğe yol açtı

ABD’nin New York kentinde buhar borusu patladı. Paniğe yol açan patlamada can kaybı yaşanmadı.

ABD New York Manhattan bölgesinde bulunan, binaların ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan buhar borusu patladı. Patlama sonrası bölgeyi yoğun bir duman tabakası kapladı. Paniğe neden olan patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer patlamanın, bölgenin en işlek kesimlerinden Flatiron'da  yüksek basınçlı buhar taşıyan borulardan birinde meydana geldiğini açıkladı.

Patlamanın meydana geldiği hat üzerinde bulunan yol zarar görürken metro seferleri de durduruldu.

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Son Güncelleme: 20.07.2018 08:29
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