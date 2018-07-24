Pasifikte İnsan Kaçakçılarına Operasyon





Ankara, 24 Temmuz 18 : Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, 2013 yılından bu yana 600 insan kaçakçısının yakalandığını söyledi.Dutton, düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılından bu yana Avustralya\'ya çeşitli ülkelerden binlerce insanı yasa dışı yollarla Avustralya\'ya getirmeye çalışan 600\'den fazla kişinin yakalanarak tutuklandığını belirtti.İnsan kaçakçılarının, masum insanların para almak isteyen "kötü bir bela" olduğunu ifade eden Dutton, insan kaçakçılarının insanların karaya ulaşıp ulaşamadıklarını veya okyanusta kaybolup gitmelerini umursamadıklarını kaydetti.Dutton son 5 yılda 2 bin 500 kişi ve 33 botun okyanusta yakalanarak geri döndürüldüğünü ifade ederek, "Bu insanların çoğu Endonezya\'ya geri döndürüldü. Sadece Endonezya\'dan buraya gelmek için bu botlara binebilecek 14 bin insanın olduğunu biliyoruz." dedi.Endonezya, Sri Lanka ve Malezya\'ya, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan botların geri döndürülmesine ve insan kaçakçılarının tutuklanmasına yardımcı oldukları için teşekkür etti.(AA/AK/ŞEB)