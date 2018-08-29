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Pasifik Okyanusu'nda Deprem

GÜNEY PASİFİK'TEKİ DENİZ AŞIRI FRANSIZ TOPRAĞI YENİ KALEDONYA AÇIKLARINDA 7,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ 

Pasifik Okyanusu'nda Deprem

GÜNEY PASİFİK'TEKİ DENİZ AŞIRI FRANSIZ TOPRAĞI YENİ KALEDONYA AÇIKLARINDA 7,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ 

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:14
Pasifik Okyanusu'nda Deprem

GÜNEY PASİFİK'TEKİ DENİZ AŞIRI FRANSIZ TOPRAĞI YENİ KALEDONYA AÇIKLARINDA 7,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ 
DEPREMİN PASİFİK GENELİNİ ETKİLEYECEK DEV DALGA YARATMASI BEKLENMİYOR
Pasifik Okyanusu'nun güneyinde, Fransa'nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'ya bağlı Loyaute Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, deprem çarşamba öğle saatlerinde Loyaute Adaları'nın en güneyindeki Mare Adası'nın 230 kilometre doğusunda kaydedildi. 
Okyanus tabanının 26 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen depremde, can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.
Pasifik Dev Dalga Uyarı Merkezi, depremin Pasifik genelini etkileyebilecek dev dalga oluşturmasını beklemediklerini kaydetti.      
Yeni Kaledonya, kuzeyindeki bağımsız Vanuatu Adaları ile birlikte Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.
 


Son Güncelleme: 29.08.2018 13:36
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