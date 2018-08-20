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Pasif İçici Çocuklar, Yetişkin Olduklarında Da Sağlık Sorunu Yaşıyor..

ABD'de yapılan bir araştırma, sigara içilen bir evde büyüyenlerin, kendileri içmese bile yetişkin olduklarında ciddi bir akciğer hastalığından ölme risklerinin arttığını gösterdi. Uzmanlar çocukları korumanın en iyi yolunun sigarayı bırakmak olduğunu söylüyor.

Pasif İçici Çocuklar, Yetişkin Olduklarında Da Sağlık Sorunu Yaşıyor..

ABD'de yapılan bir araştırma, sigara içilen bir evde büyüyenlerin, kendileri içmese bile yetişkin olduklarında ciddi bir akciğer hastalığından ölme risklerinin arttığını gösterdi. Uzmanlar çocukları korumanın en iyi yolunun sigarayı bırakmak olduğunu söylüyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:09
Pasif İçici Çocuklar, Yetişkin Olduklarında Da Sağlık Sorunu Yaşıyor..

ABD'de yapılan bir araştırma, sigara içilen bir evde büyüyenlerin, kendileri içmese bile yetişkin olduklarında ciddi bir akciğer hastalığından ölme risklerinin arttığını gösterdi. Uzmanlar çocukları korumanın en iyi yolunun sigarayı bırakmak olduğunu söylüyor.

Amerikan Kanser Vakfı'nın araştırması, sigara içmeyen 70 bin 900 erkek ve kadın üzerinde yapıldı.

Katılımcılara, yaşamları boyunca ne ölçüde sigara dumanına maruz kaldıkları soruldu ve sağlık durumları 22 yıl boyunca takip edildi.

Araştırmaya göre haftada 10 saat ya da daha fazla sigara dumanına maruz kalmak, sigara içmeyenlerle yaşayanlara kıyasla, kronik kalp hastalığından ölüm riskini yüzde 27, felç geçirme riskini yüzde 73, kronik akciğer hastalıklarından ölme riskini de yüzde 42 artırıyor.

Araştırmanın sonuçları ise, Amerikan Önleyici Tıp Dergisi adlı bilimsel yayında yer aldı.

Anne ve babası sigara içen çocukların astım ve akciğerlerin gelişiminde sorun riski yaşadıkları biliniyor.

Son araştırma ise çocuklukta sigara dumanına maruz kalmanını etkilerinin yetişkinlikte de sürdüğünü ve kronik akciğer hastalıklarıyla sonuçlanabildiğini gösteriyor.

Uzmanlar çalışmada ölüm riski üzerine odaklandırken, çocuklukta pasif içiciliğin ayrıca kronik hastalıkları ve bakıma bağımlılığı artırdığını da vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 20.08.2018 14:14
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