banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
213.105
DOLAR
5.3610
STERLİN
7.0023
EURO
6.1154
Görenler zeytin ağacı yürür zannetti
GÖRENLER ZEYTİN AĞACI YÜRÜR ZANETTİ
Kermiya’da kokain operasyonu
KERMİYA'DA KOKAİN OPERASYONU
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Kermiya’da kokain operasyonu
Kapat

Parkinson Bağırsaklarda Başlıyor

APANDİSİTİ ALINANLARIN HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİ DAHA AZ

Parkinson Bağırsaklarda Başlıyor

APANDİSİTİ ALINANLARIN HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİ DAHA AZ

06 Kasım 2018 Salı 10:25
Parkinson Bağırsaklarda Başlıyor
APANDİSİTİ ALINANLARIN HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİ DAHA AZ
ABD, 6 Kasım 18 : ABD\'de yapılan yeni bir araştırma, bir beyin hastalığı olan Parkinson\'un sindirim sisteminde başladığına işaret ediyor.
Araştırmaya göre, apandisit beyin hücrelerini öldüren zehirli bir protein içeriyor ve apandisiti alınan insanların hastalığa yakalanma riskleri daha az.
Tedavisi olmayan Parkinson, hastaların hareket kabiliyetiyle duyular, hafıza ve ruh hallerini etkiliyor.
Michigan\'daki Van Andel Ensititüsü\'nde yapılan araştırma kapsamında 1.7 milyon kişinin son 50 yıldaki verileri incelendi.
Sonuçları tıp dergisi Translational Medicine\'da yayımlanan araştırmaya göre, hastalığın bağırsaklarda başladığına işaret eden bulgulara rastlandı ve apandisit ameliyatı geçirenlerin Parkinson\'a yakalanma risklerinin yüzde 20 daha az olduğu görüldü.
\'APANDİSİTTE BEYİN HÜCRELERİNİ ÖLDÜREN ZEHİRLİ PROTEİN\'
Kalın bağırsağın ağzındaki bir tüp olan apandisit, işlevsiz bir organ olarak biliniyor.
Apandisitte yapılan incelemeler, bu organın "alfa sinüklein" adlı bir zehirli protein içerdiğini gösteriyor. Parkinson hastalarının beyninde de aynı protein bulunuyor.
Ancak uzmanlar, hastalığın tamamen buna bağlı olmadığına, bu nedenle apandisiti aldırmanın tüm vakaları ortadan kaldıracağının söylenemeyeceğine dikkat çekiyor.
Bununla birlikte bilim insanları, bağırsakların bu proteinler için beslenme ortamı oluşturduğunu, proteinin daha sonra vagus sinirine (akciğer-mide siniri), buradan da beyne ulaştığını söylüyor.
Araştırma ekibinden Dr. Viviane Labrie, "Bu verilere rağmen kimseye Parkinson hastalığına karşı önlem olarak apandisit ameliyatı olmayı önermiyoruz. Alfa sinükleini kontrol altında tutmak ya da fazla proteinin oluşumunu engellemeye çalışmak daha mantıklı bir yol" dedi.
Parkinson hastaları sıklıkla sindirim sorunlarından şikayet ediyor. Vagus sinirinin kesilmesi Parkinson vakalarını azaltırken, hayvanlarda yapılan araştırmalar bağırsaklarda yaşayan bakterilerin kilit önemde olduğunu gösteriyor.
\'DEVRİM NİTELİĞİNDE\'
İngiltere\'deki "Parkinson\'s UK" derneğinden Claire Bale, araştırmayla ilgili olarak "Bu araştırma gerçekten önemli, çünkü hastalığın beyin dışında başlıyor olabileceğini gösteren en ciddi bulguları içeriyor. Bu bilim dünyası için devrim niteliğinde bir gelişme" diye konuştu.
Bale, "Hastalığın nerede ve nasıl başladığını anlamak, hastalığı durduracak ya da önleyecek tedavilerin geliştirilmesi için yaşamsal önemde" dedi.
Araştırmada, neredeyse herkesin apandisitinde alfa sinüklein proteini olduğu bilgisine ulaşıldı.
Parkinson hastaları ve sağlıklı insanların protein yapıları farklılıklar gösteriyor.
BBC Bilim ve Sağlık muhabiri James Gallagher, bununla birlikte neden bazı insanların Parkinson\'a yakalandığı, bazılarının yakalanmadığının açıklığa kavuşturulması için zamana ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.
(BBC/RÇ/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus Ve İran Heyetleri Suriye'yi Görüştü
Rus Ve İran Heyetleri Suriye'yi Görüştü
Kuveyt'te Aşırı Yağışlar Hayatı Durma Noktasına Getirdi
Kuveyt'te Aşırı Yağışlar Hayatı Durma Noktasına Getirdi
İran'da Yolsuzluktan Yargılanan 2 Kişiye İdam
İran'da Yolsuzluktan Yargılanan 2 Kişiye İdam
Bosna Hersek'te
Bosna Hersek'te "afetlere Hazırlık" Toplantısı
Ahmet Arslan’a “yılın Bürokratı” Ödülü
Ahmet Arslan’a “yılın Bürokratı” Ödülü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Estonya Başbakanı Ratas İle Görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Estonya Başbakanı Ratas İle Görüştü
Grenfell Tower Yangınıyla Alay Edilen Videoyla İlgili 5 Gözaltı
Grenfell Tower Yangınıyla Alay Edilen Videoyla İlgili 5 Gözaltı
İran'dan
İran'dan "abd'yi Üretimle Yeneceğiz" Açıklaması
Trump'tan Putin İle Görüşme Açıklaması
Trump'tan Putin İle Görüşme Açıklaması
Oy Kullanana Bedava Bisiklet Ve İndirimli Uber
Oy Kullanana Bedava Bisiklet Ve İndirimli Uber

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim