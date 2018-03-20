Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116825
ALTIN
166.033
DOLAR
3.9257
STERLİN
5.5049
EURO
4.8173
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
50 metre sürüklendi
50 metre sürüklendi
8 Yaşındaki Çocuğa Taciz
8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
8 Yaşındaki Çocuğa Taciz
Kapat

Paris’te şişme kadın genelevi krizi!

Silikon şişme kadınlar ile 1 saat geçiren müşterilerinden 89 euro ücret talep eden (yaklaşık 450 TL) bir işletmenin açıp kalıp kalmayacağına Paris Belediyesi karar verecek.

Paris’te şişme kadın genelevi krizi!

Silikon şişme kadınlar ile 1 saat geçiren müşterilerinden 89 euro ücret talep eden (yaklaşık 450 TL) bir işletmenin açıp kalıp kalmayacağına Paris Belediyesi karar verecek.

20 Mart 2018 Salı 17:38
Paris’te şişme kadın genelevi krizi!
banner238

Xdolls ismiyle bir oyun merkezi olarak kayıt yaptıran işletme Fransa’da tartışma yaratmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre feministler ve komünistler, aslında bir “genelev” olduğunu vurguladıkları işletmenin kapatılması gerektiğini söylüyor. Fransa’da genelev açmak kanunen yasak.

Geçen ay açılan Xdolls’un sahibi Joachim Lousquy ise müşterilerinin genelde erkek olduğunu, bazen çiftlerin de geldiğini söylüyor. Mekanda 3 oda bulunuyor ve her birinde 1 metre 45 santimetre boyunda şişme kadınlar bulunuyor.

Müşteriler internet üzerinden randevu alıyor ve ödemeyi de yine internet üzerinden yapıyor.

İşletme sahibi Lousquy, sıradan bir apartman dairesinde bulunan mekanın tam adresinin gizli tutulduğunu, komşuların dahi bu durumdan haberdar olmadığını açıklıyor.

Paris Belediyesi, Komünist Parti’den belediye meclisi üyesi Nicolas Bonnet Oulaldj’in girişimi sonrası mekanın geleceği ile ilgili bir görüşmeyi toplantı gündemine aldı.

Oulaldj dahil bazı meclis üyeleri Xdolls’un genelev gibi işletildiğini söylüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
68 YAŞINDAKİ ADAM SU İÇER GİBİ ŞARAP İÇTİ BU HALE GELDİ
68 YAŞINDAKİ ADAM SU İÇER GİBİ ŞARAP İÇTİ BU HALE GELDİ
Gizemli ziyaretçinin nereden geldiği belli oldu!
Gizemli ziyaretçinin nereden geldiği belli oldu!
Gelecekten gelen adam yine ortaya çıktı, tarih verdi!
Gelecekten gelen adam yine ortaya çıktı, tarih verdi!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim