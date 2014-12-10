Paris'te Noel Heyecanı

NOEL BABA, PARİS'İN ÜNLÜ CADDELERİNDEN CHAMPS-ELYSEES'DE, HER AKŞAM ÇOCUKLARI SELAMLIYOR

Fransa'nın başkenti Paris'te, Noel bayramı yaklaşırken turistlerin ve çocukların ilgisini çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Paris'in en ünlü caddelerinden Champs-Elysees'de, her akşam hava karardığında geyiklerin çektiği arabasıyla gökyüzünde beliren Noel Baba, çocuklara sesleniyor.

Yerden yaklaşık 20 metre yüksekte arabasıyla başta çocukları ardından büyükleri hem İngilizce hem Fransızca selamlayan Noel Baba, yerli yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı oldu.

Her akşam dört kez ortaya çıkan Noel Baba, şovunu 4 Ocak'a kadar sergileyecek.