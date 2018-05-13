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Paris\'te Yayalara Bıçaklı Saldırı

Paris, 13 Mayıs 18 (.): Fransa\'nın başkenti Paris\'te  bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 2\'si ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Paris\'te Yayalara Bıçaklı Saldırı

Paris, 13 Mayıs 18 (.): Fransa\'nın başkenti Paris\'te  bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 2\'si ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

13 Mayıs 2018 Pazar 07:21
Paris\'te Yayalara Bıçaklı Saldırı
Paris, 13 Mayıs 18 (.): Fransa\'nın başkenti Paris\'te  bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 2\'si ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.


Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte Opera Meydanı\'na yakın bir bölgede, bir şüphelinin bıçakla yayalara saldırdığı belirtildi.


Saldırıda bir kişinin öldüğü, ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı, bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği belirtildi.


İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerini anında müdahale ve soğukkanlı  tavırlarından dolayı kutladı.


Kamu yayıncısı France Info kanalı, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Saldırganın kimliğiyle ilgili bilgi verilmezken, Paris Savcısının olay yerine gittiği ve basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.


(AA/HÖ)

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