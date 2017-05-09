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09 Mayıs 2017 Salı 06:14

Paris'te Garda Terör Alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Kuzey Garı (Gare du Nord), gece yarısı yoğun güvenlik önlemleri alınarak tahliye edildi.

Paris'te Garda Terör Alarmı
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Paris, 9 Mayıs 17 : Fransa'nın başkenti Paris'teki Kuzey Garı (Gare du Nord), gece yarısı yoğun güvenlik önlemleri alınarak tahliye edildi.

BFM televizyon kanalı, Valenciennes bölgesinden gelen trende polis tarafından aranan üç kişinin bulunduğu istihbaratı üzerine güvenlik güçlerinin garı tahliye ettiğini ve bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığını duyurdu.

Yine yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde, İngiltere, Belçika ve Hollanda'ya seferlerin de yapıldığı gardan metro ve otobüs istasyonlarına geçiş bir süreliğine kapatıldı.

Gar, yaklaşık iki saat kapalı tutulduktan sonra kademeli olarak yeniden hizmete açıldı.

Özel teçhizatlı terörle mücadele birimlerinin görüntülerini paylaşan Fransız televizyon kanalı, başkentin en yoğun garındaki olağanüstü polis hareketliliğinin yolcular arasında kısa süreli paniğe yol açtığı bilgisini verdi.
Ülkede geçen pazar günü ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılmıştı.

Fransa'da 2015 yılının ocak ayından bu yana yaşanan terör saldırılarında 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 14 Kasım 2015'te ilan edilen olağanüstü hal ise 15 Temmuz 2017'ye kadar uzatılmıştı.

(AA/ÖZ/GÜL)

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