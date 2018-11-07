Paris\'te Bir Araçta Kalaşnikof Ve Roketatar Bulundu

PARİS\'İN BANLİYÖLERİNDEN SAİNT-DENİS\'TE DÜN AKŞAM BİR ARAÇTA BİR ROKETATAR, 3 KALAŞNİKOF VE BİR POMPALI TÜFEĞİN BULUNDUĞU BELİRTİLDİ



Paris, 7 Kasım 18 : Fransa\'nın başkenti Paris\'in banliyölerinde Saint-Denis\'de bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfeğin bulunduğu ortaya çıktı.



Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, polisler Saint-Denis\'de park halinde olan bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfek buldu.



Olayla ilgili Bobigny Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.



(AA/RU/YIL)





