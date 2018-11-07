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Paris\'te Bir Araçta Kalaşnikof Ve Roketatar Bulundu

PARİS\'İN BANLİYÖLERİNDEN SAİNT-DENİS\'TE DÜN AKŞAM BİR ARAÇTA BİR ROKETATAR, 3 KALAŞNİKOF VE BİR POMPALI TÜFEĞİN BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Paris\'te Bir Araçta Kalaşnikof Ve Roketatar Bulundu

PARİS\'İN BANLİYÖLERİNDEN SAİNT-DENİS\'TE DÜN AKŞAM BİR ARAÇTA BİR ROKETATAR, 3 KALAŞNİKOF VE BİR POMPALI TÜFEĞİN BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:59
Paris\'te Bir Araçta Kalaşnikof Ve Roketatar Bulundu

PARİS\'İN BANLİYÖLERİNDEN SAİNT-DENİS\'TE DÜN AKŞAM BİR ARAÇTA BİR ROKETATAR, 3 KALAŞNİKOF VE BİR POMPALI TÜFEĞİN BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Paris, 7 Kasım 18 : Fransa\'nın başkenti Paris\'in banliyölerinde Saint-Denis\'de bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfeğin bulunduğu ortaya çıktı.

Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, polisler Saint-Denis\'de park halinde olan bir araçta dün akşam bir roketatar, 3 kalaşnikof ve bir pompalı tüfek buldu.

Olayla ilgili Bobigny Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

(AA/RU/YIL)


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