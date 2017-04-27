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27 Nisan 2017 Perşembe 06:37

Paris'te Binlerce Polis Çalışma Koşullarını Protesto Etti

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce polis, çalışma koşullarının kötüleşmesini protesto etti.

Paris'te Binlerce Polis Çalışma Koşullarını Protesto Etti
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ELLERİNDE PANKARTLAR TAŞIYAN POLİSLER, ÇALIŞMA KOŞULLARINI PROTESTO EDEN SLOGANLAR ATTI

Paris, 27 Nisan 17 : Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce polis, çalışma koşullarının kötüleşmesini protesto etti.

Polis sendikalarının organizesiyle dün akşam Montparnasse Meydanı'nda toplanan binlerce polis, geçen hafta Champs Elysees (Şanzelize) Caddesi'nde arkadaşları Xavier Jugele'nin öldürüldüğü yere kadar yürüdü.

Ellerinde "ulusal polis tehlikede", "polisler yasta" şeklinde pankartlar taşıyan polisler, çalışma koşullarını protesto eden sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı adayları Marine Le Pen ve Emmanuel Macron'a koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunan polis memurları, Fransa Milli Marşı "Marseillaise"i söyleyerek Champs Elysees Caddesi'nde Jugele'nin öldürüldüğü yere geldi ve saygı duruşunda bulundu.

Champs Elysees'de 20 Nisan'da düzenlenen terör saldırısında 37 yaşındaki Jugele hayatını kaybetmiş, olayda yaralananlar olmuştu.

Fransa'nın son 2 yıldır karşılaştığı terör saldırılarında, aralarında polislerin de bulunduğu 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleşen ve DEAŞ'in üstlendiği saldırıların ertesi günü ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Devam eden olağanüstü hal çerçevesinde polislerin görev yapma koşulları da ağırlaşmıştı.

(AA/RU/ŞEB)

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