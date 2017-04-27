Paris'te Binlerce Polis Çalışma Koşullarını Protesto Etti

Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleşen ve DEAŞ'in üstlendiği saldırıların ertesi günü ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Devam eden olağanüstü hal çerçevesinde polislerin görev yapma koşulları da ağırlaşmıştı.

Cumhurbaşkanı adayları Marine Le Pen ve Emmanuel Macron'a koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunan polis memurları, Fransa Milli Marşı "Marseillaise"i söyleyerek Champs Elysees Caddesi'nde Jugele'nin öldürüldüğü yere geldi ve saygı duruşunda bulundu.