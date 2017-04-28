Paris Belediyesi, 'aşk Kilitleri'ni Satıp Sığınmacıları Doyuracak

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü konumdaki köprülere asılan ve çökme tehlikesi nedeniyle 2015'te kaldırılan "aşk kilitleri"nin, 13 Mayıs'ta açık artırmayla satışa çıkarılacağı ve bundan sağlanacak gelirin sığınmacılara destek için çalışan derneklere bağışlanacağı bildirildi.

PARİS BELEDİYESİ, 2015 YILINDA BAŞKENTTEKİ KÖPRÜLERDEN KALDIRILAN "AŞK KİLİTLERİ"NİN 13 MAYIS'TAKİ AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK GELİRİSIĞINMACILARA DESTEK İÇİN ÇALIŞAN ÜÇ AYRI DERNEĞE BAĞIŞLAYACAK

Paris, 28 Nisan 17 : Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü konumdaki köprülere asılan ve çökme tehlikesi nedeniyle 2015'te kaldırılan "aşk kilitleri"nin, 13 Mayıs'ta açık artırmayla satışa çıkarılacağı ve bundan sağlanacak gelirin sığınmacılara destek için çalışan derneklere bağışlanacağı bildirildi.

Paris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başta PontdesAmour olmak üzere çok sayıda köprüye asılan ve 2015 yılında köprülerin çökme tehlikesi nedeniyle kaldırılarak bir depoda saklanan onlarca ton ağırlığındaki kilitler, satışa çıkarılacak.

Açık artırmayla yapılacak satıştan elde edilecek gelirin, Paris'te sığınmacıların masraflarının karşılanması amacıyla değerlendirilerek bunun için çalışan üç derneğe bağışlanacağı belirtildi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı BrunoJulliard, "Kilitlerin sığınmacılar yararına satışının, Paris'e gelerek aşklarını ilan eden sevgililere karşı bir saygı ifadesi olacağını" belirtti.

Julliard, kilitlerin 10 Mayıs'tan itibaren kilitlerin sergiye çıkarılacağını ve 13 Mayıs'ta açık artırmanın başlayacağını söyledi.

Seine Nehri üzerindeki çok sayıda köprüye asılan kilitler, çökme tehlikesi nedeniyle kaldırılarak yerlerine cam plakalar yerleştirilmişti. Kilit asmak için en çok tercih edilen Sanatlar Köprüsü'nden (PontdesArts) 45 ton, Archeveche Köprüsü'nden de 20 ton ağırlığında metal kilit kaldırılmıştı.

Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris'e gelen çiftler, aşklarının sembolü kilitleri köprülere asıp anahtarını Seine Nehri'ne atıyordu.

(AA/AK/FEZ)