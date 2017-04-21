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21 Nisan 2017 Cuma 13:50

Paris'teki Saldırı

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, hiçbir şeyin cumhurbaşkanlığı seçimini engelleyemeyeceğini söyledi.

Paris'teki Saldırı
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FRANSA BAŞBAKANI CAZENEUVE: "HİÇBİR ŞEY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ ENGELLEYEMEZ"     

 Fransa Başbakan Bernard Cazeneuve, hiçbir şeyin cumhurbaşkanlığı seçimini engelleyemeyeceğini söyledi.

Cazeneuve, bu sabah Elysee Sarayı'nda, dün Paris'te polise yönelik saldırının ve pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin güvenlik önlemlerinin değerlendirildiği, Cumhurbaşkanı François Hollande başkanlığındaki Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basına açıklama yaptı.     

"Hiçbir şey cumhurbaşkanlığı seçimini engelleyemez." diyen Cazeneuve, toplumun birlik olmasını, korkutma ve yıldırma çabalarına karşı mücadele etmesini istedi.     

Diğer taraftan ilk turu bu pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin, kamuoyu yoklamalarına göre önde olan adayları aşırı sağcı Marine Le Pen ve merkezdeki EmmanuelMacron, pazar gününe kadar yapacaklarını toplantıları iptal ettiklerini bildirdiler.     

Halen olağanüstü hal rejimi uygulanan Fransa'da seçim kampanyaları toplantıları için ilave güvenlik önlemleri alınıyordu.     

Paris'te bir polisi öldürdükten ve iki kişiyi yaraladıktan sonra ölü ele geçirilen 39 yaşındaki saldırganın polis tarafından bilindiği açıklanmıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.     

ARANAN SÜPHELİ TESLİM OLDU

Saldırıyla ilgili aranan bir şüpheli, Belçika’nın Anvers şehrinde polis merkezine teslim oldu.

Belçika’nın Belga haber ajansı, saldırıyla bağlantılı aranan 39 yaşındaki Youssouf El Osri isimli şüphelinin teslim olduğunu duyurdu.       

Şüphelinin polisteki ifadesinde, Paris saldırısıyla hiçbir alakası olmadığını, kendisi hakkındaki bütün ithamları reddettiğini ve saldırı sırasında Anvers’te bir benzin istasyonunda çalıştığını söylediği belirtildi.       

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