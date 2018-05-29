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Paris'teki Libya konferansında seçim kararı

Fransa’da düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansta, ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık’ta yapılmasına karar verildi.

Paris'teki Libya konferansında seçim kararı

Fransa’da düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansta, ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık’ta yapılmasına karar verildi.

29 Mayıs 2018 Salı 15:12
Paris'teki Libya konferansında seçim kararı

PARLAMENTO VE CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ 10 ARALIK’TA
Fransa’da düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansta, ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık’ta yapılmasına karar verildi.
Libya’da 2011’den bu yana devam eden krize bir çözüm bulmak amacıyla düzenlenen ve 20’ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı konferans, Fransa’nın başkenti Paris’te sona erdi.
Konferans sonunda katılımcı ülkelerin temsilcileri tarafından okunan ve Libya iç savaşındaki siyasi taraflarca kabul edilen sonuç bildirisinde, ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık’ta yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
8 maddeden oluşan sonuç bildirisinde, konferansa Libya’dan katılan 4 grubun temsilcisinin, “Seçimlerin geçerli ve barışçı bir şekilde düzenlenmesi için BM ile iş birliği içinde olmaya söz verdiği” belirtildi.
Bildiride tarafların seçim sonuçlarına saygı göstereceği de vurgulandı.
Ayrıca, "anayasal bir çerçevenin desteklenmesi, güvenlik oluşumları arasında iş birliği, farklı mali kurumların tek çatı altında toplanması" kararları da alındı.
Konferansa ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bugünkü toplantı tarihi bir toplantıdır. İlk defa bu şekilde bir toplantı, Libyalı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirildi. Bazıları birbirini tanımıyor ama ilk defa bir araya gelerek bu bildiriyi kabul ettiler." dedi.

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise "Bir anayasal çerçeve ve seçim kanunu olmasını istedik. Eylül’den önce bu konular ile ilgili adımların atılmış olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame’nin başkanlık ettiği toplantılara, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Libya’da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya’da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter de katılırken, Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal temsil etti.
Fransa’nın öncülüğünde NATO tarafından askeri müdahale sonrası ülkede başlayan krizi çözme amaçlı birçok adım atılmış, bugüne kadar bir sonuç alınamamıştı.
LİBYA İÇİNDEKİ GRUPLARDAN RET
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı bazı güçlerin de aralarında olduğu 13 silahlı grup ve askeri konsey, Paris'te düzenlenen toplantı konusunda UMH Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi'ne hitaben önceki gün ortak bir bildiri yayımlamıştı.
Bildiride, "Libya'daki seçim kararının herhangi bir dış müdahale olmadan alınması gerektiği" belirtilerek, toplantı eleştirilmişti.
Uluslarası Kriz Grubu (ICG) isimli düşünce kuruluşu da hazırladığı raporunda, toplantıya çağırılan Libyalı grupların temsil eksikliğine işaret edilerek, "Fransa'nın taslak anlaşmadan ziyade, siyaset, güvenlik ve ekonomi alanında bir prensipler beyanı hazırlaması ve liderleri bunu imzalamaya ikna etmesi" çağrısı yapmıştı.
 

Son Güncelleme: 29.05.2018 19:49
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