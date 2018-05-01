"Paris'teki Kamplara Her Gün 80 Sığınmacı Geliyor"

Fransa’nın başkenti Paris’in çeşitli bölgelerinde çadırlarda yaşayan sığınmacıların sayısı sürekli artarken, kamplara günlük ortalama 80 yeni sığınmacı geliyor.

Paris’in kuzey bölgelerinde yoğunlaşan ve yaşamlarını baraka ve çadırlarda sürdüren sığınmacıların sayısı, bahar aylarıyla artmaya başladı.

Sığınmacıların yaşamlarını sürdürdüğü üç önemli bölge dikkati çekiyor. Şehrin Porte de la Villette bölgesinde uzanan Saint-Denis Kanalı etrafında uzun süredir toplanan sığınmacıların sayıları son günlerde önemli oranda arttı.

Paris’in bağlı olduğu Ile-de-France bölge Valisi Michel Cadot, 2015’ten beri 30 kez tahliye edilen kampın gelecek haftalarda tekrar tahliye edileceği bilgisini verdi.

Paris’in bir başka kuzey bölgesi Porte de Clignancourt’ta bulunan iki sığınmacı kampında ise yaklaşık bin kişi çadır ve barakalarda yaşıyor. Jaures ve Poissonniers kamplarında daha çok Eritreli, Sudanlı ve Afgan sığınmacılar kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Devletin sığınmacılara yönelik açtığı La Chapelle kabul merkezinin 30 Mart’ta kapanmasıyla buradaki kişilerin sokağa terk edildiği belirtiliyor.

Le Parisien gazetesi, şehrin kuzeyinde nehir kenarında veya köprü altlarında yaşamını sürdüren sığınmacıların sayısının 3 bin olduğunu belirterek, bahar aylarıyla bu sayıya her gün ortalama 80 kişinin eklendiğini yazdı.

İTALYA SINIRINDAN CALAİS’YE 70 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ

Auberge des Migrants Derneği sığınmacılara destek vermek için İtalya-Fransa sınırında bulunan Vintimille kentinden 70 gün sürecek bir yürüyüşü bugün başlattı.

Dernek yetkilileri, bin 600 kilometre mesafede bulunan iki nokta arasındaki yürüyüş boyunca 59 durak belirlendiğini ve bu noktalarda sığınmacılarla dayanışma amaçlı faaliyetler düzenleneceğini açıkladı.

Yürüyüş ayrıca, aşırı sağ grupların geçen hafta helikopter destekli gerçekleştirdiği sınırların sığınmacılara kapatılması eylemlerini kınama, sığınmacılara daha insani barınma imkanları sunulması ve sığınmacılara yardımda bulunan kişileri cezalandırmayı düzenleyen ''dayanışma suçunun'' iptali hedefini taşıyor.

Dernek, yürüyüşte, daha çok Afrika’dan gelip Akdeniz’i geçerek Fransa’nın Calais kentine, buradan da İngiltere’ye gitmeyi hedefleyen sığınmacıların kullandığı güzergahın takip edileceğini duyurdu.

"İNSANLIK DIŞI BİR DURUM"

Cuma günü kampın bulunduğu bölgeyi ziyaret eden Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 70 milyon nüfusu bulunan Fransa’nın birkaç bin sığınmacıyı ağırlayamamasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Fransa’nın onuru bu kadınları ve çocukları sokakta bırakmak mıdır? Bu sığınmacılar için olduğu kadar mahalleli için de insanlık dışı bir durumdur.” sözleriyle hükümeti etkili çözüm bulmaya davet etti.

Sığınmacılar arasında bulaşıcı hastalıkların yayılma aşamasında olduğunu kaydeden Hidalgo, “Çadırlarda belirmeye başlayan verem ve uyuz türü hastalıklara karşı tetikte olduklarını” söyledi.

