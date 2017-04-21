Paris'te silahlı saldırı! 1 Polis öldü



Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı. Polisle çatışmaya giren iki saldırgandan biri öldürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, saldırının terörle bağlantılı olduğunu açıkladı. Saldırıyı DAEŞ terör örgütü üstlendi.Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda bir polis hayatını kaybetti, iki polis yaralandı. Fransa polisinin yaptığı açıklamada, "İki saldırgandan biri çatışmada öldürüldü" denildi.Öldürülen saldırgan daha önce radikal dinci olarak fişlendiği ortaya çıktı.Champs Elysee Caddesi araç trafiğine kapatılırken, polis tarafından vatandaşların bölgeden uzak durması istendi. Fransa terörle mücadele şubesi, soruşturma başlattı.Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "Saldırı terörle bağlantılı" dedi.Saldırıyı DEAŞ üstlendi.ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıyı kınayarak, "Fransa ve halkına başsağlığı diliyorum. Bu korkunç bir şey. Başka bir terör saldırısına benziyor. Güçlü ve tedbirli olmalıyız" ifadelerini kaydetti.Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande kabineyi olağanüstü toplantıya çağırdı.Paris polisi, ölen saldırganın Paris'in doğusunda bulunan evinde arama yapıyor.Şanzelize Caddesi'nin yakınlarında ikinci bir silah sesi duyulduğu bilgisi geldi.Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henri Brandet Paris’te Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın otomobilini park ettikten sonra polis aracını silahla taradığını bildirdi. Brandet, saldırı ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.Sözcü, saldırganın aracını park ettikten sonra otomatik bir silahla caddedeki polis otomobilini tarayarak içindeki polisin ölümüne neden olduğunu açıkladı.Bu kişinin daha sonra kaçmaya çalışırken de iki polise ateş açarak yaraladığını kaydeden Brandet, diğer polislerin verdiği karşılıkla saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.Yaralı polislerden birisinin durumun ağır olduğunu kaydeden Brandet, “Polisler, saldırıda özellikle bilinçli olarak hedef alınmıştır.“ dedi. Saldırı sonrası Champs Eysees Caddesi trafiğe kapatıldı. Bölgedeki metro istasyonları da yine önlem amacıyla kapatıldı.BFM televizyon kanalı, saldırganın poliste sabıkası kaydı bulunduğunu belirtirken, terörle mücadele savcısının soruşturma başlattığını duyurdu.Bu arada Başbakan Bernard Cazeneuve’ün, saldırı ile ilgili son gelişmeleri Cumhurbaşkanı François Hollande’a aktarmak üzere Elysee Sarayı’na geçtiği bildirildi.FRANSA'DA 3 GÜN SONRA SEÇİM VARFransa’da 2017 seçimler yılı olacak. 66 milyon nüfuslu ülkede 43 milyon seçmen sandık başına giderek önce cumhurbaşkanını, ardından da milletvekillerini seçecek. 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri arasında cumhurbaşkanlığı seçimleri, 11 ve 18 Haziran’da ise milletvekili genel seçimleri için yaklaşık 43 milyon seçmen oyunu kullanacak.