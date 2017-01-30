Paris Saldırıları Şüphelisi Sorgulanmak Üzere Belçika'dan Fransa'ya Getirildi

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen saldırılarla ilişkisi olduğundan şüphelenilen Mohamed Abrini, Belçika'daki cezaevinden alınarak soruşturma amacıyla Paris'e getirildi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Paris saldırıları sonrası hayatta kalan tek terörist Salah Abdeslam'ın çocukluk arkadaşı olan ve saldırılardan iki gün önce Abdeslam'la bir akaryakıt istasyonunda birlikte görülen Abrini, sorgulanmak üzere Paris'e getirildi. Özel bir konvoy eşliğinde ve büyük güvenlik önlemleri arasında Belçika'dan Paris'e getirilen Abrini'nin "Paris saldırılarını soruşturan 6 yargıç tarafından dinlendiği" belirtildi. Abrini'nin ifadesinin ardından tekrar karayolu ile Belçika'da bulunan cezaevine geri götürüleceği kaydedildi.

Mohamed Abrini, Paris saldırılarının lojistik hazırlığını yapmakla suçlanıyor. Abrini aynı zamanda geçen yıl 22 Mart'ta Brüksel Zaventem Havalimanı'nda 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen üçüncü kişi olarak gösteriliyor. Saldırı bölgesinde elde edilen kamera kayıtlarında üç terörist tesbit edilmiş, şapkalı olan üçüncü kişinin kimliği belirlenememişti. "Şapkalı adam" olarak hitap edilen Abrini, geçen nisan ayında Brüksel'in Anderlecht bölgesinde yakalanmıştı.