Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:48

Paris Saldırıları Şüphelisi Sorgulanmak Üzere Belçika'dan Fransa'ya Getirildi

Paris Saldırıları Şüphelisi Sorgulanmak Üzere Belçika'dan Fransa'ya Getirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen saldırılarla ilişkisi olduğundan şüphelenilen Mohamed Abrini, Belçika'daki cezaevinden alınarak soruşturma amacıyla Paris'e getirildi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Paris saldırıları sonrası hayatta kalan tek terörist Salah Abdeslam'ın çocukluk arkadaşı olan ve saldırılardan iki gün önce Abdeslam'la bir akaryakıt istasyonunda birlikte görülen Abrini, sorgulanmak üzere Paris'e getirildi. Özel bir konvoy eşliğinde ve büyük güvenlik önlemleri arasında Belçika'dan Paris'e getirilen Abrini'nin "Paris saldırılarını soruşturan 6 yargıç tarafından dinlendiği" belirtildi. Abrini'nin ifadesinin ardından tekrar karayolu ile Belçika'da bulunan cezaevine geri götürüleceği kaydedildi.

Mohamed Abrini, Paris saldırılarının lojistik hazırlığını yapmakla suçlanıyor. Abrini aynı zamanda geçen yıl 22 Mart'ta Brüksel Zaventem Havalimanı'nda 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen üçüncü kişi olarak gösteriliyor. Saldırı bölgesinde elde edilen kamera kayıtlarında üç terörist tesbit edilmiş, şapkalı olan üçüncü kişinin kimliği belirlenememişti. "Şapkalı adam" olarak hitap edilen Abrini, geçen nisan ayında Brüksel'in Anderlecht bölgesinde yakalanmıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Verhofstadt: "trump, Ab'nin Varlığı İçin Tehdit" Verhofstadt: "trump, Ab'nin Varlığı İçin...
Hollanda'daki Bazı Camiler Geçici Olarak İbadete Kapatılacak Hollanda'daki Bazı Camiler Geçici Olarak İbadete...
Benin'de Trafik Kazası: 12 Ölü Benin'de Trafik Kazası: 12 Ölü
Abd'nin Londra Büyükelçiliği Vizeleri Askıya Aldı Abd'nin Londra Büyükelçiliği Vizeleri Askıya...
Isıya Duyarlı Yapay Deri Geliştirildi Isıya Duyarlı Yapay Deri Geliştirildi
Nijerya'da 130 Karısı Olan Adam 93 Yaşında Öldü Nijerya'da 130 Karısı Olan Adam 93 Yaşında...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Verhofstadt: "trump, Ab'nin Varlığı İçin...
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB için varoluşsal...

Haberi Oku