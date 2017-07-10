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10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:29

Paris Metrosu Sular Altında

Fransa'nın orta kesiminde etkili aşırı yağışlar dolayısıyla başkent Paris'te çok sayıda metro istasyonu sular altında kaldı.

Paris Metrosu Sular Altında
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PARİS VE ÇEVRESİNDE ETKİLİ AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE BAŞKENTTE ÇOK SAYIDA METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Fransa'nın orta kesiminde etkili aşırı yağışlar dolayısıyla başkent Paris'te çok sayıda metro istasyonu sular altında kaldı.

Fransa Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli fırtına ve aşırı yağışın başkent Paris'te ve çevresindeki şehirlerde etkili olduğu belirtildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle Paris'in merkezindeki 20'den fazla metro istasyonunun sular altında kaldığını kaydeden yetkililer, yağışlar nedeniyle Porte de Versailles, Maison Blanche, Porte de la Villette, Republique, Jacques Bonsergent, Quai de la Rapee ve Saint-Michel metro istasyonlarının kapatıldığını bildirdi.

Başkentte her gün milyonlarca kişinin kullandığı 2, 4 ve 11 numaralı metro hatları da yağışlar ve su baskınlarından olumsuz etkilendi. Binlerce Parisli, gece geç saatlerde metro hatlarına ulaşıp evlerine dönebilmek için uzun süre çabaladı. Sosyal medyada sular altında kalan metro istasyonlarının görüntüleri paylaşıldı.

Kapatılan metro istasyonlarının ne zaman açılacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak istasyonlarda su tahliye ve temizlik çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Paris'te metro istasyonlarının dışında çok sayıda binanın bodrum katını da su bastı. İtfaiye merkezlerine yüzlerce yardım ihbarı yapıldı.

Fransa Meteoroloji İşleri Müdürlüğü, dün Paris ve çevresinde aşırı yağış ve fırtına uyarısı yapmış ve alarm seviyesini, en yüksek derecenin bir altı olan turuncu olarak belirlemişti.

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